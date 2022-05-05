ЗСУ за добу знищили дев’ять повітряних цілей рашистів, зокрема два Су-30

За добу 4 травня Збройні сили України знищили дев’ять повітряних цілей противника.

Про це після півночі повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо – винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10” та три крилаті ракети.

Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

“Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів”, – зазначив речник КПС Юрій Ігнат.

Раніше пресцентр ООС інформував, що за добу 4 травня військовослужбовці ППО угруповання Об’єднаних сил в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати – типу “Орлан-10” і “ZALA-421”.

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