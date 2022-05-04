Російські окупанти завдали ракетного удару по залізниці в Дніпрі

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Російські війська обстріляли центральну частину Дніпра.

Про це ввечері в середу, 4 травня, повідомив міський голова Борис Філатов.

“Обстріл просто по центру Дніпра. Із укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації”, – написав мер.

Водночас голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін поінформував, що внаслідок ворожого удару постраждала залізнична інфраструктура міста.

“Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги”, – додав він.

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