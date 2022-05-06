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За добу ППО ЗСУ збили 15 повітряних цілей Рф

06/05/2022 01:14

За добу 5 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей противника.

Про це пізно ввечері повідомляє пресслужба Командування ПС ЗСУ.

У КПС зазначили, що збито 14 безпілотників типу “Орлан” та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Літак окупантів збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних “ил.

“Орлан-10” збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу “повітря-повітря” з українського винищувача”, – сказано в повідомленні.

Як пояснили в Командуванні ПС, бойова авіація противника і надалі діє на відстані, не входячи в контрольований Збройними силами України повітряний простір.

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів, додали також у КПС.

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