Міжнародні донори зібрали для України у Варшаві $6,5 млрд

Про це під час оголошення підсумків конференції щодо задекларованих коштів для України від урядів іноземних країн, міжнародних організацій та приватних корпорацій заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає “Укрінформ”.
“Я щойно отримав кінцеву суму і я дуже щасливий озвучити, що ми всі разом зібрали 6,5 млрд доларів”, – заявив польський прем’єр під оплески присутніх на конференції.
Він закликав і надалі підтримувати Україну та українських героїв, які зараз стоять на сторожі усієї Європи.
Нагадаємо, що сьогодні у Варшаві проходить Конференція донорів для допомоги Україні. Ініціаторами події є прем’єр-міністри Польщі і Швеції Матеуш Моравецький і Магдалена Андерссон.
Метою конференції є збір коштів на зростаючі гуманітарні потреби України. Польща та Швеція таким чином хочуть заохотити своїх партнерів спільно реагувати на складну гуманітарну ситуацію в Україні.
Партнери події – президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.
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