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Танки, які передала Польща для України, виявилися найновішою модернізацією T-72M1R від 2019 року, – ЗМІ

03/05/2022 14:03

200 польських танків для України виявились найновішою модернізацію T-72M1R від 2019 року.

На це звернули увагу журналісти видання Defense Express.

Видання, посилаючись на відео зі злагодження танкового підрозділу ЗСУ на нових машинах, яке потрапило в мережу, відзначають таке:

“На них можливо побачити замінений штатний приціл Т-72, що видає у цьому танку останню польську модернізацію T-72M1R. Вона відрізняється новим тепловізійним прицілом, приладами нічного бачення, цифровою системою зв’язку та новою системою запуску двигуна”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки цьому значно зростає ефективність вогню самої бойової машини, яка стає аналогічною за цим параметром, як мінімум, з українським Т-72АМТ.

Водночас, враховуючи кількість польських танків, далеко не всі з них встигли пройти модернізацію до рівня T-72M1R і деякі з них відноситься до старіших T-72M1 з прицілом-лазерним далекоміром ТПД-К1 та посиленою верхньою лобовою деталлю.

“Також не відомо, чи будуть на польські танки встановлювати динамічний захист. І насправді це залежить від цілого ряду факторів. Перший – це час, який необхідний на проведення таких робіт. Друге – це наявність самих комплектів динамічного захисту у запасі у достатній кількості, або шляхом зняття з захоплених рашиських машин, або отримання комплектів ERA від країн-союзників”, – додали в ЗМІ.

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