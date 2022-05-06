Колаборанту з Ізюма, який очолив “тимчасову адміністрацію”, оголосили підозру в держзраді

Владислав Соколов

Так званому ​”голові тимчасової адміністрації” окупованого міста Ізюм Харківської області повідомлено про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності.

Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець тимчасово окупованого російськими військами м. Ізюм перейшов на бік ворога та добровільно зайняв посаду так званого “голови тимчасової адміністрації”.

“Також підозрюваний переконував інших місцевих мешканців сприяти військовим країни-агресора, проводив бесіди з головами ОТГ Ізюмського району щодо розповсюдження «гумдопомоги» з РФ, надавав окупантам інформацію про місцерозташування ЗСУ, місцевих активістів, військових тероборони, поширював неправдиві відомості про захоплення Києва і Харкова та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської районної державної адміністрації“, – інформують у пресслужбі відомства.

Харківська прокуратура назвала ім’я зрадника – Владислав Соколов. Відомо, що він – колишній міліціонер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведуть слідчі Управління СБУ в Харківській області.

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