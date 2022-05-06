Home / Війна / Колаборанту з Ізюма, який очолив “тимчасову адміністрацію”, оголосили підозру в держзраді

Колаборанту з Ізюма, який очолив “тимчасову адміністрацію”, оголосили підозру в держзраді

06/05/2022 19:36

Так званому ​”голові тимчасової адміністрації” окупованого міста Ізюм Харківської області повідомлено про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності.

Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора. 

За даними слідства, мешканець тимчасово окупованого російськими військами м. Ізюм перейшов на бік ворога та добровільно зайняв посаду так званого “голови тимчасової адміністрації”.

“Також підозрюваний переконував інших місцевих мешканців сприяти військовим країни-агресора, проводив бесіди з головами ОТГ Ізюмського району щодо розповсюдження «гумдопомоги» з РФ, надавав окупантам інформацію про місцерозташування ЗСУ, місцевих активістів, військових тероборони, поширював неправдиві відомості про захоплення Києва і Харкова та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської районної державної адміністрації“, – інформують у пресслужбі відомства.

Харківська прокуратура назвала ім’я зрадника – Владислав Соколов. Відомо, що він – колишній міліціонер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведуть слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Читайте також:
У Василівці на Запоріжжі окупанти призначили “мером” акторку-колаборантку

 

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Колаборанту з Ізюма, який очолив “тимчасову адміністрацію”, оголосили підозру в держзраді

Так званому ​”голові тимчасової адміністрації” окупованого міста Ізюм Харківської області повідомлено про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності. Про це у п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба офісу...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse