У Василівці на Запоріжжі окупанти призначили “мером” акторку

Скріншот із відео

Російські окупанти призначили “в.о. голови” міської ради м. Василівка Запорізької області акторку та власницю модельної агенції для дітей у Запоріжжі “Be WOW” Наталію Романіченко.

Новопризначена представниця окупаційної адміністрації записала відеозвернення до мешканців міста у середу, 27 квітня.

В ньому Наталія Романіченко каже, що “бере на себе тимчасові обов’язки голови Василівської адміністрації” у зв’язку з “тяжкою гуманітарною обстановкою та самоусуненням влади від виконання обов’язків”.

На жінці пов’язана так звана георгієвська стрічка, у відео демонструється російський прапор на стіні Василівської міської ради.

Романіченко у своїй промові обрала класичну кремлівську риторику про “державний переворот у 2014 році” та “криваву бійню, розв’язану київським режимом”.

“Українська армія цілеспрямовано обстрілює нашу Василівку, тим самим намагаючись зірвати налагодження мирного життя”, – заявила колаборантка, одягнувши на руку георгіївську стрічку.

Самопроголошена очільниця міста раніше знімалася в українських фільмах, а своїх дітей одягала у радянську військову форму.

Чинний міський голова Васил вки Сергій Каліман перебуває у Запоріжжі, а Романіченко співпрацює з армією РФ та закликає місцевих мешканців не чинити опір “братньому російському народу”.

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