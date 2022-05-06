Ще один обмін: додому повертаються 28 військових і 13 цивільних

Ірина Верещук

Відбувся ще один обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це після 17-ї години в п’ятницю, 6 травня, повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

“Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних”, – зазначила міністерка.

Вона додала, що серед звільнених є настоятель храму Православної церкви України.

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