Ще один обмін: додому повертаються 28 військових і 13 цивільних

Відбувся ще один обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це після 17-ї години в п’ятницю, 6 травня, повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
“Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних”, – зазначила міністерка.
Вона додала, що серед звільнених є настоятель храму Православної церкви України.
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