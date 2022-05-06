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СБУ посприяла поверненню із ворожого полону 324 українців

06/05/2022 13:41

З початку війни за допомогою Служби безпеки України було проведено дев’ять обмінів і повернуто до України з ворожого полону 324 наших громадян.

Про це інформує пресцентр СБУ.

“Усе це – в рамках взаємодії та системної і кропіткої роботи Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує під патронатом президента”, – йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що ця робота потребує обробки та верифікації великих обсягів інформації, а тому працюють відповідні “гарячі лінії” за телефонами +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01.

А також – електронна скринька: [email protected]

“Будь ласка, повідомляйте нам, якщо у вас є інформація про факт незаконного позбавлення волі наших громадян або потрапляння їх у полон. Ми обов’язково опрацюємо ці дані, які допоможуть врятувати життя наших співвітчизників”, – додали у спецслужбі.

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Україна

СБУ посприяла поверненню із ворожого полону 324 українців

З початку війни за допомогою Служби безпеки України було проведено дев’ять обмінів і повернуто до України з ворожого полону 324 наших громадян. Про це інформує пресцентр СБУ. “Усе це...

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