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СБУ на Харківщині взяла в полон 11 ворожих снайперів

06/05/2022 16:04

Служба безпеки України повідомляє, що взяла в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації на Харківщині.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомила СБУ.

“У Харківській області в ході спецоперації СБУ було взято в полон 11 російських снайперів. Затримані входили до складу так званого “115-го полку ДНР”, який обстрілював українські позиції”, – йдеться в повідомленні.

Щодо інших викриттів СБУ речник спецслужби розповів таке:

  • У Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка планувала диверсії в регіоні. До складу групи входило троє осіб, які були на зв’язку зі своїми російськими кураторами.
  • Учасники ДРГ також здійснювали відеофіксацію ракетних ударів окупантів по стратегічно важливим об’єктам.
  • У Житомирській області було затримано посадовця одного з оборонних об’єктів нашої держави, який збирав для ворога розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків Збройних сил України.
  • У Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Під час тимчасової окупації частини Конотопського району ці особи здійснювали матеріально-технічне забезпечення загарбників.
  • На Київщині спецслужба встановила місцезнаходження та затримала ще двох колаборантів. За даними слідства, вони сприяли “розквартируванню” агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. А крім того, брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів.

За даними речника, від початку повномасштабної війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисячі колаборантів.

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