СБУ на Харківщині взяла в полон 11 ворожих снайперів

Служба безпеки України повідомляє, що взяла в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації на Харківщині.
Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомила СБУ.
“У Харківській області в ході спецоперації СБУ було взято в полон 11 російських снайперів. Затримані входили до складу так званого “115-го полку ДНР”, який обстрілював українські позиції”, – йдеться в повідомленні.
Щодо інших викриттів СБУ речник спецслужби розповів таке:
За даними речника, від початку повномасштабної війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тисячі колаборантів.
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