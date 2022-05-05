У Харкові СБУ затримала майора поліції, який працював на РФ з початку війни

У Харкові співробітники контррозвідки СБУ затримали майора місцевого управління поліції, який передавав ФСБ розвіддані.
Про це в четвер, 5 травня, повідомила пресслужба регіонального управління СБ.
Росія завербувала затриманого через його родича – пенсіонера ОМОНу з Бєлгорода. У ФСБ агентові дали завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти в Харкові, а також пересування підрозділів ЗСУ територією області.
“Співробітники СБУ задокументували, що за цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через “Телеграм” до росії фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова і області”, – розповіли в українській спецслужбі.
Майор пересувався областю на службовому авто зі спецталоном. Це дозволяло зловмиснику уникати огляду на блокпостах.
Затримали ворожого агента на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду автомобіля виявили три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.
“Наразі вирішується питання кваліфікації дій співробітника поліції за конкретними статтями Кримінального кодексу України, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів та обрання стосовно нього запобіжного заходу”, – повідомили в СБУ.
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