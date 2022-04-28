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У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, що призначалися росіянам. ВІДЕО

28/04/2022 15:11

У Харкові правоохоронці виявили в підпільному сховищі 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки. Запчастини призначалися росіянам.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Сумарна вартість виявленого майна – близько $1,5 млн.

Його достатньо для того, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків’янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

Ці силові агрегати планувалося передати російсько-окупаційним військам у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки марки Т-64.

На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю.

За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Україна

У Харкові СБУ викрила прихований склад танкових запчастин, що призначалися росіянам. ВІДЕО

У Харкові правоохоронці виявили в підпільному сховищі 19 танкових двигунів, а також інші комплектуючі до бронетехніки. Запчастини призначалися росіянам. Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомляє пресцентр Служби...

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