Над Дніпром збили ворожий безпілотник

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Над Дніпром українські військові збили ворожий безпілотник.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник”, – йдеться у дописі.

Наразі жодних подробиць не повідомляють. В області була оголошена повітряна тривога.

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