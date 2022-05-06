Над Дніпром збили ворожий безпілотник

Над Дніпром українські військові збили ворожий безпілотник.
Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник”, – йдеться у дописі.
Наразі жодних подробиць не повідомляють. В області була оголошена повітряна тривога.
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