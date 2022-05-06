Через ракетні удари ворога по залізниці продовжують затримуватися потяги

Ілюстративне фото

Нагадаємо, вечері 3 травня російські війська завдали ракетних ударів по залізничній інфраструктурі України. Зокрема, постраждала інфраструктура на Закарпатті, Львівщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині.

Згідно з актуальною інформацією, запізнення пасажирських поїздів станом на 07:00 складає :

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Станом на ранок 6 травня частина пасажирських поїздів продовжують рухатися Україною з затримкою.

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