Звання Героя України посмертно присвоєно вертолітнику Олегу Гегечкорі, який захищав Київ

Президент Володимир Зеленський оголосив про надання звання Героя України вертолітнику ЗСУ Олегові Гегечкорі, який загинув у березні, обороняючи Київ.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 7 травня.

“Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України”, – сказав Зеленський.

Гегечкорі було 50 років. Він народився 9 січня 1972 року. Навчався у вертолітному училищі в місті Кременчук на Полтавщині. Загинув 8 березня 2022 року, захищаючи столицю – його вертоліт збили російські загарбники на Київщині. Похорон відбувся 8 квітня в Кременчуці.

Олег Гегечкорі – кримчанин, син військового льотчика. Служив в окремій бригаді армійської авіації на Херсонщині. За штурвалом провів більше 20 років, готував до самостійних польотів курсантів. Побував у багатьох гарячих точках, зокрема, брав участь в АТО на Донбасі.

“Потрапити під обстріл у Дебальцевому, мало не залетіти на ворожий блокпост поблизу гори Карачун, відкопувати останки загиблих колег-льотчиків у Слов’янську, знайти уламки снарядів від «градів» під хвостом вертольота Амвросіївці, злітати під носом у ворожого снайпера без фар у Довгенькому, дивом уникнути перехресного вогню супротивника, летіти прямо над «лінією» і думати: пощастить – не пощастить”, – писали про Гегечкорі на сторінці “ЗСУ – Українські воїни”.

Олег Гегечкорі був нагороджений орденами “За мужність” ІІ і II ступеня.

Залишилися дружина та двоє дітей.

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