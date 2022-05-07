Home / Війна / Звання Героя України посмертно присвоєно вертолітнику Олегу Гегечкорі, який захищав Київ

Звання Героя України посмертно присвоєно вертолітнику Олегу Гегечкорі, який захищав Київ

07/05/2022 23:35

Президент Володимир Зеленський оголосив про надання звання Героя України вертолітнику ЗСУ Олегові Гегечкорі, який загинув у березні, обороняючи Київ.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 7 травня.

“Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України”, – сказав Зеленський.

Гегечкорі було 50 років. Він народився 9 січня 1972 року. Навчався у вертолітному училищі в місті Кременчук на Полтавщині. Загинув 8 березня 2022 року, захищаючи столицю – його вертоліт збили російські загарбники на Київщині. Похорон відбувся 8 квітня в Кременчуці.

Олег Гегечкорі – кримчанин, син військового льотчика. Служив в окремій бригаді армійської авіації на Херсонщині. За штурвалом провів більше 20 років, готував до самостійних польотів курсантів. Побував у багатьох гарячих точках, зокрема, брав участь в АТО на Донбасі.

“Потрапити під обстріл у Дебальцевому, мало не залетіти на ворожий блокпост поблизу гори Карачун, відкопувати останки загиблих колег-льотчиків у Слов’янську, знайти уламки снарядів від «градів» під хвостом вертольота Амвросіївці, злітати під носом у ворожого снайпера без фар у Довгенькому, дивом уникнути перехресного вогню супротивника, летіти прямо над «лінією» і думати: пощастить – не пощастить”, – писали про Гегечкорі на сторінці “ЗСУ – Українські воїни”.

Олег Гегечкорі був нагороджений орденами “За мужність” ІІ і II ступеня.

Залишилися дружина та двоє дітей.

Читайте також:
Президент пояснив, за що Наєв отримав Героя України

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський анонсував другий етап евакуації з “Азовсталі” – поранених військових і медиків

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада спільно з міжнародними організаціями готує наступний етап евакуації з оточеної території заводу “Азовсталь” у Маріуполі – поранених військових і медиків. Про це він...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse