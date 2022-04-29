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Президент пояснив, за що Наєв отримав Героя України

29/04/2022 19:32

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени “Золота Зірка” військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України. Серед них – генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

Про це повідомили в пресслужбі офісу президента у п’ятницю, 29 квітня.

Зазначається, що Наєв є командувачем Об’єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України “очолює визначене угруповання сил оборони”.

“Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку. Він організував і постійно здійснює фахове командування діями підлеглого особового складу й частинами, переданими в оперативне підпорядкування, на найбільш важливих напрямках”, – йдеться в повідомленні.

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