Президент пояснив, за що Наєв отримав Героя України

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени “Золота Зірка” військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України. Серед них – генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Про це повідомили в пресслужбі офісу президента у п’ятницю, 29 квітня.
Зазначається, що Наєв є командувачем Об’єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України “очолює визначене угруповання сил оборони”.
“Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку. Він організував і постійно здійснює фахове командування діями підлеглого особового складу й частинами, переданими в оперативне підпорядкування, на найбільш важливих напрямках”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Наєву
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!