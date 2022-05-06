Байден підпише пакет допомоги Україні ще на $100 млн

Президент Сполучених Штатів Джо Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це 6 травня пише Reuters із посиланням на інформацію трьох американських чиновників.

Ці джерела на умовах анонімності заявили, що цей пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для гаубиць.

4 травня в Пентагоні заявили, що майже всі 90 гаубиць, які США пообіцяли до України, вже доставлені за призначенням.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги від США, на $800 млн, був затверджений 21 квітня. За словами Джо Байдена, до цього пакету допомоги входять, зокрема, важка артилерія, боєприпаси до неї і тактичні безпілотники.

Також Байден заявив, що США виділять Україні ще 500 млн доларів економічної допомоги.

Перед тим лише 19 квітня стало відомо, що в Україну почали надходити вантажі з попереднього пакету допомоги від США. Вони включають важче озброєння, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць та ще 300 дронів-камікадзе Switchblade.

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