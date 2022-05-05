ЗСУ вже застосовують проти росіян 155-й калібр

Збройні сили України застосовують для стрільби із 155-мм гармат активно-реактивні снаряди.

Про це повідомляє телеграм-канал Deep State, який виклав фотографію боєприпасів із підписами українських міст.

“М549 вже на позиціях. На фото активно-реактивний БП на 40 км” , – написали автори повідомлення.

Також у мережі з’явилося відео того, як українські військові вже використовують гаубиці М777.

M549 – активно-реактивний снаряд калібру 155 мм. Вага – 43,5 кг. Вага бойової частини – 6,8-7,26 кг, залежно від типу.

21 квітня президент США Джо Байден оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 800 млн. доларів. Серед іншого, він включає 72 155-мм гаубиці та 144 тисячі снарядів до них.