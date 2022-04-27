Артилеристи ЗСУ, які освоювали 155-й калібр на полігоні за кордоном, уразили ціль з першого пострілу

Артилеристи ЗСУ, які освоювали самохідні артилерійські установки 155-го калібру на полігоні за кордоном, уразили ціль з першого пострілу.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у середу, 27 квітня.

“Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя”, – каже міністр.

“Наші воїни вже деякий час опановують західну зброю. Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові”, – наголосив глава оборонного відомства.

Як писала “Новинарня“, 25 квітня стало відомо, що перші американські 155-мм гаубиці – вже в Україні.

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