Перші американські 155-мм гаубиці – вже в Україні

Гаубиця 155-мм M777. Ілюстративне фото: Міноборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін у ході візиту до Києва заявив, що американські гаубиці калібру 155 мм M777 вже перебувають в Україні.

Заяву глави Пентагону цитує у понеділок, 25 квітня, американський кореспондент FoxNews.

Відомо, що в Україні вже є 18 гаубиць. Зараз готуються ще 7 одиниць. Незабаром ще 72 гаубиці прибудуть в Україну.

Зі слів Остіна, підготовка 50 українських артилеристів вже завершена. Незабаром розпочнеться 6-денний навчальний курс для наступних 50 військових Збройних сил України.

Навченні користуватися американською артилерію українські військові потім мають передати свої знання іншим українським артилеристам.

Глава Пентагону також заявив, що Україна отримає додатково допомогу в розмірі 322 мільйони доларів на закупівлю, зокрема, боєприпасів радянського виробництва.

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