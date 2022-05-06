Закон про ленд-ліз для України Байден підпише 9 травня

Джо Байден. Фото: Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Про це заявила в п’ятницю, 6 травня, речниця Білого дому Джен Псакі під час спілкування із журналістами на борту президентського літака, пише “Європейська правда”.

“У понеділок президент підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік”, – сказала Псакі.

Вона підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв’язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

“Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та глобальний вплив путінської війни, підтримку України та продемонструють єдність G7 у колективній відповіді”, – додала Псакі.

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