Закон про ленд-ліз для України Байден підпише 9 травня

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.
Про це заявила в п’ятницю, 6 травня, речниця Білого дому Джен Псакі під час спілкування із журналістами на борту президентського літака, пише “Європейська правда”.
“У понеділок президент підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік”, – сказала Псакі.
Вона підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв’язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.
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