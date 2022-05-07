Home / EASTОРІЯ / Російські окупанти спалили музей Сковороди на Харківщині, але колекція врятована. ФОТО

Російські окупанти спалили музей Сковороди на Харківщині, але колекція врятована. ФОТО

07/05/2022 09:32

У ніч із 6-го на 7 травня російські окупанти знищили музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Богодухівського (раніше – Золочівського) району Харківської області.

Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі “Суспільному. Харків“.

За його словами, ворожий снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

Фото: ДСНС

О восьмій годині ранку 7 травня рятувальники ще продовжували гасити пожежу. Як повідомляло обласне управління ДСНС Харківщини, пожежа виникла о 23:10, її площа становила близько 280 кв. метрів. Локалізували вогонь о 00:00.

Фото з музею вже після пожежі поширив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 8:56.

Скорвородинівка - музей Скоровороди після обстрілу й пожежі_1 Скорвородинівка - музей Скоровороди після обстрілу й пожежі_2
<
>

За його словами, приміщення фактично знищене.

“На щастя, колекція не постраждала, її перемістили заздалегідь в безпечне місце”, – заявив голова області.

“Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, де останні роки життя творив Григорій Сковорода і де був похований. Але вони не знищать пам’яті та наших цінностей!” – наголосив Синєгубов.

Довідка

Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди  у селі Сковородинівка
був заснований у 1972 році (на громадських засадах існував із 1962 року).

Видатний український філософ, поет і педагог Григорій Сковорода провів тут останні роки життя та був похований 1794 року.

У 1894 році була поставлена чавунна огорожа навколо могили. У 1922-му будинок, в якому жив філософ (належав А. Ковалинському), а також прилегла територія були оголошені заповідником.

Будинок поміщиків Ковалівських, що є основою музею, був споруджений у XVIII столітті як садовий павільйон. Реставрований 1972 року.

До музейного комплексу площею 22 га входять також ставок, сад і парк, що прилягають до будинку. На березі ставка росте багатолітній дуб, в затінку якого любив працювати і відпочивати Сковорода.

Читайте також:
Сковороді – 300, Скоропадському і Крушельницькій – 150, УПА – 80. Рада затвердила історичні ювілеї на 2022-2023 роки

Арахамія не впізнав найвідомішу цитату філософа Григорія Сковороди і приписав її голлівудському акторові

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Російські окупанти спалили музей Сковороди на Харківщині, але колекція врятована. ФОТО

У ніч із 6-го на 7 травня російські окупанти знищили музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Богодухівського (раніше – Золочівського) району Харківської області. Про це повідомив очільник Золочівської громади...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse