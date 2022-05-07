Російські окупанти спалили музей Сковороди на Харківщині, але колекція врятована. ФОТО

У ніч із 6-го на 7 травня російські окупанти знищили музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Богодухівського (раніше – Золочівського) району Харківської області.

Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі “Суспільному. Харків“.

За його словами, ворожий снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Внаслідок обстрілу отримав поранення 35-річний син директора музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

О восьмій годині ранку 7 травня рятувальники ще продовжували гасити пожежу. Як повідомляло обласне управління ДСНС Харківщини, пожежа виникла о 23:10, її площа становила близько 280 кв. метрів. Локалізували вогонь о 00:00.

Фото з музею вже після пожежі поширив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 8:56.

За його словами, приміщення фактично знищене.

“На щастя, колекція не постраждала, її перемістили заздалегідь в безпечне місце”, – заявив голова області.

“Цього року із дня народження великого філософа минає 300 років. Окупанти можуть знищити музей, де останні роки життя творив Григорій Сковорода і де був похований. Але вони не знищать пам’яті та наших цінностей!” – наголосив Синєгубов.

Довідка

Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди у селі Сковородинівка

був заснований у 1972 році (на громадських засадах існував із 1962 року).

Видатний український філософ, поет і педагог Григорій Сковорода провів тут останні роки життя та був похований 1794 року.

У 1894 році була поставлена чавунна огорожа навколо могили. У 1922-му будинок, в якому жив філософ (належав А. Ковалинському), а також прилегла територія були оголошені заповідником.

Будинок поміщиків Ковалівських, що є основою музею, був споруджений у XVIII столітті як садовий павільйон. Реставрований 1972 року.

До музейного комплексу площею 22 га входять також ставок, сад і парк, що прилягають до будинку. На березі ставка росте багатолітній дуб, в затінку якого любив працювати і відпочивати Сковорода.

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