Сковороді – 300, Скоропадському і Крушельницькій – 150, УПА – 80. Рада затвердила історичні ювілеї на 2022-2023 роки

Верховна Рада України ухвалила традиційну передноворічну постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв наступного року. Цього разу вона охоплює одразу два роки – 2022-2023.
Як передає “Новинарня“, на ранковому засіданні в п’ятницю, 17 грудня, проєкт постанови №6406 підтримав 281 народний депутат.
При цьому з монобільшості “Слуги народу” “за” голосували лише 196 нардепів (Бужанський, Бабак – “проти”). Фракція “Європейська солідарність” дала 22 голоси, “Батьківщина” – 11, “Голос” – 16, група “За майбутнє” – 9, “Довіра” – 15, позафракційні – 12, “ОПЗЖ” – 0.
Постанова передбачає “з метою консолідації та формування історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті” провести на державному рівні у 2022-2023 роках урочисте відзначення визначених пам’ятних дат і ювілеїв та/або меморіальні заходи.
Кабінету Міністрів рекомендовано на державному рівні у 2022-2023 роках забезпечити проведення урочистого відзначення цих пам’ятних дат і ювілеїв та/або меморіальних заходів; у місячний строк утворити організаційний комітет із такого відзначення; розробити та затвердити плани заходів; вирішити питання щодо їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення.
Рекомендації щодо відзначення історичних ювілеїв надано також Міністерству освіти і науки, Міністерству культури та інформаційної політики України, Державному комітету телебачення і радіомовлення, органам місцевого самоврядування.
Національному банку України запропоновано виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2022-2023 років; ПАТ “Укрпошта” – відповідні поштові конверти й поштові марки.
“Новинарня” подає повний перелік визначених історичних ювілеїв:
Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам’ятні дати та ювілеї:
1025 років народного самоврядування в Україні – першої літописної згадки про проведення віча у Київській Русі (997);
950 років із часу укладання Правди Ярославичів – зводу давньоруських законів (1072);
925 років із часу проведення Любецького з’їзду князів (1097);
925 років із часу першої писемної згадки про місто Турійськ (1097);
925 років із часу першої писемної згадки про місто Буськ (1097);
875 років із часу першої писемної згадки про місто Черкаси (1147);
875 років із часу першої писемної згадки про місто Ніжин (1147);
700 років із часу першої писемної згадки про місто Мізоч (1322);
625 років із часу першої писемної згадки про місто Теребовлю (1397);
625 років із часу першої писемної згадки про місто Сколе (1397);
625 років із часу першої писемної згадки про місто Бучач (1397);
575 років із часу заснування міста Рахова (1447);
525 років із часу надання місту Луцьку магдебурзького права (1497);
500 років із часу заснування міста Чорткова (1522);
475 років із часу надання місту Берестечку магдебурзького права (1547);
450 років із часу створення реєстрового козацтва (1572);
400 років із часу надання місту Лисянці магдебурзького права (1622);
300 років із часу обрання Павла Полуботка наказним гетьманом Лівобережної України (1722);
140 років із часу заснування першого професійного українського театру; (1882);
125 років із часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України (1897);
125 років із часу випуску перших паровозів в Україні на Харківському паровозобудівному заводі (нині – державне підприємство “Завод ім. В.О. Малишева”) (1897);
100 років із часу заснування Української господарської академії у Подєбрадах (1922);
100 років із часу заснування Криворізького національного університету (1922);
100 років із часу заснування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (1922);
100 років із часу заснування державного підприємства “Науково-виробниче підприємство “Видавництво “Наукова думка” НАН України” (1922);
100 років із часу заснування Книжкової палати України імені Івана Федорова (1922);
100 років із часу заснування Національного музею “Київська картинна галерея” (1922);
100 років із часу заснування Всеукраїнського фотокіноуправління (1922);
100 років із часу відкриття пам’ятнику Григорію Сковороді у місті Лохвиці (1922);
100 років із часу заснування Кролевецької фабрики художнього ткацтва (1922);
100 років із часу заснування Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Феофіла Яновського Національної академії медичних наук України (1922);
100 років із часу утворення літературної організації “Плуг” (1922);
100 років із часу заснування у Харкові Українського державного інституту охорони материнства і дитинства (нині – Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України) (1922);
100 років із часу виходу юридичного журналу “Право України” (1922);
100 років із часу заснування Лесем Курбасом театру “Березіль” (нині – Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка (1922);
100 років із часу заснування Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України (1922);
100 років із часу заснування Поліського національного університету (1922);
100 років із часу заснування Дніпровського державного аграрно-економічного університету (1922);
80 років із часу створення Української Повстанської Армії (1942);
75 років із часу заснування Інституту електродинаміки Національної академії наук України (1947);
75 років із часу заснування Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (1947);
50 років із часу заснування Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України (1972);
50 років із часу заснування у Києві Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (1972);
50 років із часу заснування у Харкові Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України (1972);
50 років із часу відкриття пам’ятника Григорію Сковороді у селищі міського типу Чорнухи Лубенського району Полтавської області (1972);
50 років фільму “Пропала грамота” (1972);
50 років із часу створення державної установи “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова” Національної академії медичних наук України (1972);
50 років із часу заснування Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України (1972);
30 років із дня затвердження Верховною Радою України Державного Гімну України – національного гімну на музику Михайла Вербицького (15.01.1992);
30 років із дня затвердження Верховною Радою України Державного Прапора України – національного прапора, що складається з двох смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору (28.01.1992);
30 років із дня затвердження Верховною Радою України малого Державного Герба України – тризуба, який є знаком Княжої Держави Володимира Великого (19.02.1992);
30 років із дня заснування Національної академії педагогічних наук України (04.03.1992);
30 років із часу проведення у Києві I Всесвітнього форуму українців (21−24.08.1992);
25 років із часу польоту у космос першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка (19.11–05.12.1997).
625 років із часу народження Хаджи I Ґірея (Гаджи І Ґерая) (1397–1466), засновника Кримського ханства;
510 років із часу народження Девлета Ґерая I (1512–1577), державного діяча, кримського хана;
290 років із часу народження Опанаса Лобисевича (1732–1805), письменника, одного з піонерів українського літературного відродження;
250 років із часу народження Халіма Ґерая (1772–1823), принца з династії Ґераїв, кримськотатарського хроніста, історика та поета;
250 років із часу народження раббі Нахмана з міста Брацлава (1772–1810), засновника брацлавського хасидизму;
210 років із часу народження Федора Бодянського (1812–1873), філолога-славіста, історика, фольклориста, перекладача, видавця, письменника;
180 років із часу народження Анастасія Зайкевича (1842–1931), вченого, агронома, фізіолога рослин;
150 років із часу народження Іллі Смоленського (1872–1933), історика, лідера одеської української “Громади”;
140 років із часу народження Миколи Шемета (1882–1917), громадського та політичного діяча, журналіста;
140 років із часу народження Андрія Желехівського (1882–1943), фізика, педагога;
130 років із часу народження Сергія Яворського (1892–1923), військового діяча, учасника антибільшовицького повстанського руху в Україні, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
120 років із часу народження Михайла Колодзінського (1902–1939), військового та політичного діяча, полковника, начальника Генерального штабу Карпатської Січі, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
110 років із часу народження Івана Самійленка (1912–2006), громадського та державного діяча, вченого, голови Уряду УНР в екзилі;
100 років із часу народження Федора Воробця (1922–1959), учасника антинацистського Руху Опору та боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
100 років із часу народження Володимира Величка (1922–1944), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
2 січня – 130 років із дня народження Ярослава Пастернака (1892–1969), археолога, професора Українського вільного університету;
3 січня – 80 років із дня народження Анатолія Погрібного (1942–2007), літературознавця, письменника, публіциста, громадського та політичного діяча;
5 січня – 130 років із дня народження Федора Бєлянкіна (1892–1972), вченого-матеріалознавця, механіка;
5 січня – 90 років із дня народження Віктора Шкуріна (1932–2020), кінорежисера-документаліста;
9 січня – 90 років із дня народження Володимира Доліна (1932–2004), вченого, ентомолога;
10 січня – 100 років із дня народження Миколи Жужоми (1922–1981), військового діяча;
10 січня – 90 років із дня народження Дмитра Нікітчина (1932–2007), вченого, аграрія;
12 січня – 190 років із дня народження Єлизавети Милорадович (1832–1890), громадської діячки, меценатки;
13 січня – 180 років із дня народження Василя Мови (Лиманського) (1842–1891), поета, драматурга, перекладача;
14 січня – 140 років із дня народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (1882–1972), церковного, громадського та політичного діяча, історика церкви, мовознавця, лексикографа, педагога;
14 січня – 130 років із дня народження Василя Помагайби (1892–1972), педагога;
17 січня – 100 років із дня народження Степана Вайди (1922–1945), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
18 січня – 140 років із дня народження Олександри Екстер (1882–1949), художниці, сценографки, педагогині;
18 січня – 140 років із дня народження Богдана Комарова (1882–1975), бібліографа, публіциста, лексикографа, природознавця;
18 січня – 110 років із дня народження Володимира Войтенка (1912–1978), кінооператора;
18 січня – 100 років із дня народження Валентина Потураєва (1922–2003), вченого у галузях гірничої механіки, динаміки важких машин, вібраційної техніки, прикладної механіки гуми, академіка;
19 січня – 110 років із дня народження Ярослава Стецька (1912–1986), державного та політичного діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
19 січня – 110 років із дня народження Тимофія Левчука (1912–1998), кінорежисера;
20 січня – 180 років із дня народження Володимира Орловського (1842–1914), художника-пейзажиста;
21 січня – 140 років із дня народження Григорія Золотова (1882–1960), художника, графіка;
22 січня – 80 років із дня народження Олександра Коросташова (1942–2021), аграрія, Героя України;
23 січня – 120 років із дня народження Павла Усенка (1902–1975), поета, журналіста;
23 січня – 50 років із дня народження Олександра Подригуна (1972–2014), учасника Революції Гідності, Героя Небесної Сотні, Героя України;
25 січня – 170 років із дня народження Василя Данилевського (1852–1939), вченого, фізіолога, лікаря, академіка;
26 січня – 80 років із дня народження Валерія Кухаря (1942‒2017), вченого-біохіміка, академіка Національної академії наук України, засновника і директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України;
27 січня – 180 років із дня народження Архипа Куїнджі (1842–1910), художника-пейзажиста, педагога;
27 січня – 100 років із дня народження Павла Копніна (1922–1971), вченого, філософа, академіка;
30 січня – 150 років із дня народження Гліба Котельникова (1872–1944), винахідника, творця першого у світі авіаційного ранцевого парашута;
30 січня – 130 років із дня народження Григорія Іваниці (1892–1938), педагога, філолога, репресованого;
1 лютого – 120 років із дня народження Оксани Лятуринської (1902–1970), поетеси, художниці, громадської діячки;
1 лютого – 120 років із дня народження Костянтина Виноградова (1902–1989), вченого-гідробіолога, засновника Інституту морської біології Національної академії наук України, репресованого;
1 лютого – 100 років із дня народження Марії Байди (1922–2002) військової діячки, учасниці вигнання нацистів із території України;
2 лютого – 210 років із дня народження Євгена Гребінки (1812–1848), письменника, педагога, видавця, громадського діяча;
2 лютого – 100 років із дня народження Павла Наніїва (1922–2001), письменника, журналіста, публіциста;
4 лютого – 60 років із дня народження Василя Аксенина (1962–2014), учасника Революції Гідності, Героя Небесної Сотні, Героя України;
8 лютого – 200 років із дня народження Опанаса Марковича (Маркевича) (1822–1867), фольклориста, етнографа, громадського діяча, члена Кирило-Мефодіївського товариства;
12 лютого – 140 років із дня народження Євгена Мєшковського (1882–1920), військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
12 лютого – 130 років із дня народження Григорія Бондаренка (1892–1969), художника, графіка;
13 лютого – 130 років із дня народження Марії Литвиненко-Вольгемут (1892–1966), співачки, педагогині;
18 лютого – 70 років із дня народження Джеймса-Ернеста Мейса (1952–2004), історика, політолога, громадського діяча, дослідника Голодомору 1932–1933 років в Україні;
19 лютого – 170 років із дня народження Катерини Скаржинської (1852–1932), меценатки, фундаторки першого загальнодоступного приватного краєзнавчого музею Лівобережної України, громадської діячки;
19 лютого – 120 років із дня народження Івана Теслі (1902–1996), географа, педагога, діяча культури;
24 лютого – 180 років із дня народження Юліана Романчука (1842–1932), громадського та політичного діяча, науковця, педагога;
25 лютого – 120 років із дня народження Олекси Повстенка (1902–1973), архітектора, історика мистецтва;
28 лютого – 100 років із дня народження Михайла Лиховида (1922–1944), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
2 березня – 140 років із дня народження Архипа Тесленка (1882–1911), письменника, етнографа, публіциста;
3 березня – 160 років із дня народження Олексія Бекетова (1862–1941), архітектора, педагога;
3 березня – 110 років із дня народження Льва Ребета (1912–1957), політичного діяча, публіциста;
3 березня – 100 років із дня народження Василя Бея (1922–1952), учасника антинацистського Руху Опору, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
5 березня – 100 років із дня народження Василя Петрова (1922–2003), військового діяча;
6 березня – 130 років із дня народження Івана Чмоли (1892–1941), військового діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті, репресованого;
6 березня – 130 років із дня народження Юрія Полянського (1892–1975), геолога, географа, археолога;
7 березня – 140 років із дня народження Григорія Коссака (1882–1939), військового діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті, репресованого;
7 березня – 90 років із дня народження Володимира Дахна (1932–2006), художника та режисера анімаційних фільмів;
9 березня – 160 років із дня народження Миколи Пимоненка (1862–1912), художника, педагога;
11 березня – 100 років із дня народження Бориса Яровинського (1922–2000), композитора, артиста;
12 березня – 130 років із дня народження Євгена Терлецького (1892–1938), державного та громадського діяча, репресованого;
13 березня – 110 років із дня народження Ігоря Юскевіча (Юшкевича) (1912–1994), артиста балету, педагога;
14 березня – 150 років із дня народження Олекси Новаківського (1872–1935), художника, педагога;
14 березня – 100 років із дня народження Бориса Остапенка (1922–2006), лісовода, типолога, еколога, педагога;
16 березня – 140 років із дня народження Христини Алчевської (1882–1931), письменниці, перекладачки, педагогині;
18 березня – 90 років із дня народження Анатолія Непокупного (1932–2006), поета, перекладача;
22 березня – 180 років із дня народження Миколи Лисенка (1842–1912), композитора, педагога, хорового диригента, етнографа, громадського діяча;
22 березня – 150 років із дня народження Володимира Поспєлова (1872–1949), вченого, ентомолога, академіка;
25 березня – 100 років із дня народження Марфи Тимченко (1922–2009), художниці, майстрині петриківського розпису;
28 березня – 110 років із дня народження Олекси Гірника (1912–1978), правозахисника, політв’язня радянського режиму, Героя України;
30 березня – 130 років із дня народження Стефана Банаха (1892–1945), вченого, математика, одного із засновників сучасного функціонального аналізу;
2 квітня – 100 років із дня народження Ісака Двохбабного (1922–1943), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
2 квітня – 90 років із дня народження Миколи Кучера (1932–1999), письменника, політв’язня радянського режиму;
5 квітня – 140 років із дня народження В’ячеслава Липинського (1882–1931), історика, соціолога, державного та політичного діяча, публіциста, теоретика українського консерватизму, основоположника державницького напряму історіографії та політології, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
5 квітня – 140 років із дня народження Юрія Свірського (1882–1959), військового діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
5 квітня – 90 років із дня народження Анатолія Підгорного (1932–1996), вченого у галузі енергетичного машинобудування та водневої енергетики, академіка Національної академії наук України;
6 квітня – 80 років із дня народження Зиновія-Богдана Антківа (1942–2009), хорового диригента;
8 квітня – 140 років із дня народження Дмитра Дорошенка (1882–1951), державного, громадського та політичного діяча, історика, педагога;
9 квітня – 140 років із дня народження Вадима Модзалевського (1882–1920), історика, архівіста, археографа;
9 квітня – 100 років із дня народження Олексія Горобця (1922–1961), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
10 квітня – 90 років із дня народження Миколи Новікова (1932–2017), вченого-матеріалознавця, академіка Національної академії наук України;
10 квітня – 80 років із дня народження Шакіра Селіма (1942–2008), кримськотатарського поета, перекладача, публіциста;
11 квітня – 140 років із дня народження Володимира Янченка (1882–невідомо), військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
13 квітня – 100 років із дня народження Миколи Воронцова (1922–1943), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
15 квітня – 90 років із дня народження Віталія Дончика (1932–2017), вченого, літературознавця, громадського та політичного діяча, академіка Національної академії наук України;
16 квітня – 140 років із дня народження Юрія Глушка (1882–1942) громадського та політичного діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
17 квітня – 150 років із дня народження Павла Ріттера (1872–1939), літературознавця, мовознавця-санскритолога, перекладача, одного з перших українських індологів;
21 квітня – 140 років із дня народження Бориса Грекова (1882–1953), історика, громадського діяча, академіка;
23 квітня – 100 років із дня народження Василя Бондаренка (1922–2001), військового діяча, військового льотчика, учасника вигнання нацистів із території України;
24 квітня – 150 років із дня народження Юрія Кміта (1872–1946), письменника, літературознавця, етнографа, діалектолога, священника;
26 квітня – 170 років із дня народження Йосипа Тимченка (1852–1924), механіка-винахідника у галузі кіно;
26 квітня – 100 років із дня народження Георгія Максимовича (1922–2007), вченого у галузі фізико-хімічної механіки матеріалів;
5 травня – 110 років із дня народження Володимира Дальського (справжнє прізвище – Нестеренко) (1912–1998), актора театру та кіно;
6 травня – 100 років із дня народження Миколи Андрійка (1922–2008), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
13 травня – 100 років із дня народження Івана Запісочного (1922–2001), вченого, фізика;
16 травня – 40 років із дня народження Руслана Батира (1982–2015), військовослужбовця, учасника антитерористичної операції;
17 травня – 100 років із дня народження Анатолія Дімарова (справжнє прізвище – Гарасюта) (1922–2014), письменника, громадського діяча;
20 травня – 100 років із дня народження Івана Чендея (1922–2005), письменника, кіносценариста, громадського діяча;
20 травня – 80 років із дня народження Петра Скунця (1942–2007), поета, фольклориста, краєзнавця, громадського діяча;
24 травня – 140 років із дня народження Кирила Стеценка (1882–1922), композитора, хорового диригента, священника, громадського діяча;
24 травня – 110 років із дня народження Михайла Стельмаха (1912–1983), письменника, фольклориста, педагога, громадського діяча;
28 травня – 110 років із дня народження Федора Медведєва (1912–1977), мовознавця;
29 травня – 120 років із дня народження Йосипа Каракіса (1902–1988), архітектора, містобудівника, художника, педагога;
30 травня – 150 років із дня народження Костянтини Малицької (1872–1947), письменниці, педагогині, перекладачки;
1 червня – 120 років із дня народження Зої Гайдай (1902–1965), оперної та камерної співачки, педагогині;
6 червня – 110 років із дня народження Марії Підтиченко (1912–1991), вченої, педагогині;
6 червня – 100 років із дня народження Костянтина Лебедєва (1922–2008), вченого-матеріалознавця, дослідника зварювання живих тканин, академіка Національної академії наук України;
8 червня – 260 років із дня народження Івана (Іринея) Фальковського (Фальківського) (1762–1823), вченого, математика, астронома, географа, правознавця, філософа, письменника, педагога, ректора Києво-Могилянської Академії, єпископа;
8 червня – 140 років із дня народження Микити Шаповала (1882–1932), громадського та політичного діяча, соціолога, публіциста;
12 червня – 140 років із дня народження Василя Хрущова (1882–1941), вченого, електротехніка, електроенергетика, академіка;
13 червня – 210 років із часу народження Ізмаїла Срезневського (1812–1880), філолога, педагога, письменника, етнографа;
15 червня – 120 років із дня народження Наталії Лівицької-Холодної (1902–2005), письменниці, перекладачки;
15 червня – 120 років із дня народження В’ячеслава Сенютовича-Бережного (1902–1992), історика-геральдиста, генеалога;
17 червня – 140 років із дня народження Ігоря Стравінського (1882–1971), композитора, диригента;
17 червня – 110 років із дня народження Митрофана Пасічника (1912–1996), вченого, фізика, академіка;
18 червня – 130 років із дня народження Юрія Меженка (1892–1969), бібліографа, книгознавця, бібліотекознавця, літературного і театрального критика;
18 червня – 130 років із дня народження Дмитра Віленського (1892–1960) вченого у галузі ґрунтознавства та геоботаніки;
20 червня – 80 років із дня народження Петра Черемського (1942–2006), громадського діяча, фізика;
22 червня – 140 років із дня народження Миколи Холодного (1882–1953), вченого, ботаніка, фізіолога, мікробіолога, еколога, академіка;
23 червня – 140 років із дня народження Зенона Кузелі (1882–1952), фольклориста, етнографа, бібліографа, мовознавця, видавця;
25 червня – 130 років із дня народження Арсена Річинського (1892–1956), громадського та політичного діяча, релігієзнавця, лікаря, композитора, фотографа, краєзнавця;
28 червня – 110 років із дня народження Володимира Максименка (1912–1994), актора;
3 липня – 90 років із дня народження Вадима Іллєнка (1932–2015), кінорежисера, кінооператора, сценариста, педагога;
3 липня – 60 років із дня народження Богдана Ільківа (1962–2014), учасника Революції Гідності, Героя Небесної Сотні, Героя України;
9 липня – 140 років із дня народження Михайла Слабченка (1882–1952), історика, правознавця, економіста;
10 липня – 150 років із дня народження Володимира Генбачіва (1872–1957), військового діяча;
12 липня – 130 років із дня народження Бруно Шульца (1892–1942), письменника, художника;
12 липня – 120 років із дня народження Михайла Сидоренка (1902–1989), вченого у галузі садівництва, селекціонера;
12 липня – 110 років із дня народження Шаміля Алядіна (1912–1996), кримськотатарського письменника, поета, громадського діяча;
13 липня – 140 років із дня народження Романа Цегельського (1882–1956), фізика, педагога, громадського діяча;
14 липня – 150 років із дня народження Льва Бачинського (1872–1930), державного, громадського та політичного діяча, правознавця;
15 липня – 130 років із дня народження Володимира Кабачка (1892–1957), бандуриста;
15 липня – 130 років із дня народження Мілени Рудницької (Лисяк-Рудницької) (1892–1976), громадської та політичної діячки, журналістки, письменниці, педагогині, голови центральної управи Союзу Українок;
16 липня – 130 років із дня народження Бориса Пилипенка (1892-1937), етнографа, мистецтвознавця, художника;
19 липня – 170 років із дня народження Володимира Науменка (1852–1919), педагога, філолога, громадського діяча, журналіста;
21 липня – 140 років із дня народження Давида Бурлюка (1882–1967), художника-футуриста, поета, літературного і художнього критика, видавця;
21 липня – 140 років із дня народження Михайла Слабченка (1882–1952), історика, правознавця, академіка;
24 липня – 110 років із дня народження Степана Радіона (1912–2007), журналіста, письменника, бібліографа;
30 липня – 150 років із дня народження Олексія Кримова (1872–1954), лікаря-хірурга;
4 серпня – 130 років із дня народження Йосипа Гермайзе (1892–1958), громадського діяча, історика, літературознавця, археографа, педагога;
7 серпня – 180 років із дня народження Миколи Бенардоса (1842–1905), винахідника, творця дугового електрозварювання;
9 серпня – 170 років із дня народження Варвари Ханенко (1852–1922), меценатки, колекціонерки творів мистецтва, музейної діячки;
9 серпня – 130 років із дня народження Сави Чавдарова (1892–1962), вченого, педагога;
10 серпня – 160 років із дня народження Петра Сльозкіна (1862–1927) вченого, аграрія;
10 серпня – 70 років із дня народження Олександра Астаф’єва (1952–2020), літературознавця, письменника, перекладача, критика, педагога;
13 серпня – 100 років із дня народження Леоніда Лимана (1922–2003), письменника, публіциста;
14 серпня – 60 років із часу народження Олеся Ульяненка (справжні ім’я та прізвище – Олександр Ульянов) (1962–2010), письменника, громадського діяча;
15 серпня – 150 років із дня народження Степана Сірополка (1872–1959), громадського діяча, педагога, публіциста, бібліотекознавця;
15 серпня – 80 років із дня народження Валерії Заклунної-Мироненко (1942–2016), актриси театру і кіно, громадської діячки, Героя України;
16 серпня – 170 років із дня народження Миколи Дашкевича (1852–1908), літературознавця, історика, фольклориста;
16 серпня – 120 років із дня народження Диомида Рижикова (1902–1976), вченого, аграрія;
17 серпня – 140 років із дня народження Івана Кобилка (1882–1951), військового і громадського діяча, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
19 серпня – 120 років із дня народження Олеся (Олександра) Донченка (1902–1954), письменника, казкаря;
22 серпня – 120 років із дня народження Юрія Клеопова (1902–1943), вченого, ботаніка, фітогенетика, флориста, автора теорії про походження та розвиток генетичних комплексів рослинного світу;
22 серпня – 100 років із дня народження Григорія Атаманчука (1922–1994), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
23 серпня – 150 років із дня народження Мар’яна Перетятковича (1872–1916), архітектора, педагога;
23 серпня – 90 років із дня народження Давида Черкаського (1932–2018), режисера-аніматора, художника;
26 серпня – 120 років із дня народження В’ячеслава Савицького (1902–1965), біолога, селекціонера, педагога;
27 серпня – 120 років із дня народження Юрія Яновського (1902–1954), письменника, журналіста, кіносценариста;
30 серпня – 100 років із дня народження Павла Глазового (1922–2004), поета, гумориста, сатирика;
31 серпня – 190 років із дня народження Агапія Гончаренка (1832–1916), громадського та церковного діяча, публіциста;
1 вересня – 190 років із дня народження Олександра Поля (1832–1890), громадського діяча, археолога, краєзнавця, мецената;
1 вересня – 140 років із дня народження Дмитра Рожанського (1882–1936), вченого, фізика;
2 вересня – 180 років із дня народження Климентія Ганкевича (1842–1924), мовознавця, педагога, дослідника наголосів і народної етимології в українській мові;
3 вересня – 130 років із дня народження Миколи Ковалевського (1892–1957), державного та політичного діяча, кооператора, публіциста;
5 вересня – 120 років із дня народження Бориса Варшавського (1902–1996), вченого, аграрія, педагога;
8 вересня – 100 років із дня народження Наталії Меклін (1922–2005), військової діячки, військової льотчиці, учасниці вигнання нацистів із території України;
9 вересня – 130 років із дня народження Сергія Смеречинського (1892–1954), філолога, поета, педагога, архівіста, бібліографа;
9 вересня – 110 років із дня народження Федора Маківчука (1912–1988), письменника, сатирика, гумориста, головного редактора журналу “Перець”;
12 вересня – 120 років із дня народження Олександра Чекмарьова (1902–1975), вченого у галузі металургії, академіка;
20 вересня – 130 років із дня народження Михайла Новицького (1892–1964), шевченкознавця, редактора та видавця творів Тараса Шевченка;
21 вересня – 190 років із дня народження Петра Ніщинського (1832–1896), композитора, хорового диригента, поета, перекладача, педагога;
23 вересня – 150 років із дня народження Соломії Крушельницької (1872–1952), оперної співачки, громадської діячки, педагогині;
25 вересня – 90 років із дня народження Анатолія Солов’яненка (1932–1999), оперного співака, громадського діяча, Героя України;
26 вересня – 190 років із дня народження Петра Сокальського (1832–1887), композитора, громадського діяча, журналіста;
27 вересня – 150 років із дня народження Григорія Світлицького (1872–1948), художника, педагога;
27 вересня – 130 років із дня народження Дмитра Андрієвського (1892–1976), громадського та політичного діяча, публіциста;
27 вересня – 130 років із дня народження Миколи Надемського (1892–1937), актора, театрального режисера, репресованого;
2 жовтня – 180 років із дня народження Ярослава (Павла) Нємеца (1842–1898), вченого, помолога, громадського діяча;
3 жовтня – 170 років із дня народження Киріака Костанді (1852–1921), художника, педагога, академіка;
4 жовтня – 120 років із дня народження Oлeкcaндра Бельгарда (1902–1992), вчeнoгo, eкoлогa, гeoбoтaнiкa, фахівця зі степового лісорозведення;
5 жовтня – 140 років із дня народження Михайла Гаврилка (1882–1920), військового діяча, скульптора;
6 жовтня – 140 років із дня народження Кароля Шимановського (1882–1937) композитора, педагога, піаніста;
6 жовтня – 130 років із дня народження Якова Дзябенка (1892–1959), військового та громадського діяча;
7 жовтня – 140 років із дня народження Миколи Галагана (1882–1955), державного, громадського та політичного діяча, дипломата, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
7 жовтня – 90 років із дня народження Маргарити Кринициної (1932–2005), кіноактриси;
8 жовтня – 180 років із дня народження Івана Нечипоренка (1842–1910), педагога, освітнього діяча;
10 жовтня – 150 років із дня народження Миколи Грунського (1872–1951), вченого, мовознавця, літературознавця;
10 жовтня – 130 років із дня народження Михайла Кравчука (1892–1942), вченого, математика, академіка, репресованого;
11 жовтня – 80 років із дня народження Володимира Яворівського (1942–2021), письменника, журналіста, громадського та політичного діяча;
15 жовтня – 140 років із дня народження Андрія Вовка (1882–1969), військового діяча, генерал-полковника Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
15 жовтня – 140 років із дня народження Павла Крата (1882–1952), політичного, релігійного та громадського діяча, поета, прозаїка, перекладача, журналіста;
15 жовтня – 120 років із дня народження Андрія Штогаренка (1902–1992), композитора, педагога, громадського діяча;
20 жовтня – 100 років із дня народження Бориса Арешнікова (1922–1998), вченого, ентомолога;
21 жовтня – 350 років із дня народження Пилипа Орлика (1672–1742), політичного, державного та військового діяча, гетьмана України, упорядника “Конституції Пилипа Орлика”;
22 жовтня – 90 років із дня народження Ярославни Шевченко (1932–2017), вченої, правознавиці, академіка Національної академії правових наук України;
24 жовтня – 150 років із дня народження Георгія Пфейффера (1872–1946), вченого, математика, академіка;
25 жовтня – 120 років із дня народження Григорія Костюка (1902–2002), науковця, письменника, літературознавця, критика;
25 жовтня – 110 років із дня народження Галини В’юн (1912–1972), громадської діячки, письменниці;
26 жовтня – 130 років із дня народження Андрія Заливчого (1892–1918), політичного діяча, письменника, публіциста;
26 жовтня – 60 років із дня народження Андрія Саєнка (1962–2014), учасника Революції Гідності, Героя Небесної Сотні, Героя України;
28 жовтня – 150 років із дня народження Терентія Пархоменка (1872–1910), кобзаря;
30 жовтня – 140 років із дня народження Михайла Бойчука (1882–1937), художника-монументаліста, графіка;
2 листопада – 260 років із дня народження Стефана Стубелевича (1762–1814), винахідника, фізика, автора першого підручника з фізики;
2 листопада – 120 років із дня народження Сергія Лебедєва (1902–1974), вченого, електротехніка, розробника перших у континентальній Європі електронних обчислювальних машин МЕОМ, академіка;
4 листопада – 150 років із дня народження Богдана Лепкого (1872–1941), письменника, перекладача, літературознавця, художника, педагога, громадського діяча;
4 листопада – 110 років із дня народження Віктора Івченка (1912–1972), кінорежисера, педагога;
8 листопада – 170 років із дня народження Григорія Левицького (1852–1917), астронома, засновника і першого директора Харківської обсерваторії;
8 листопада – 140 років із дня народження Дмитра Байди-Суховія (1882–1974), режисера, актора;
8 листопада – 100 років із дня народження Платона Білецького (1922–1998), мистецтвознавця, педагога, художника;
11 листопада – 140 років із дня народження Федора Швеця (1882–1940), державного, громадського та політичного діяча, геолога;
11 листопада – 110 років із дня народження Анатолія Дублянського (1912–1997), історика, журналіста, митрополита УАПЦ;
11 листопада – 100 років із дня народження Кузьми Журби (1922–1982), поета, журналіста;
13 листопада – 160 років із дня народження Дмитра Міллера (1862–1913), історика, краєзнавця;
14 листопада – 110 років із дня народження Андрія Малишка (1912–1970), поета, перекладача, літературного критика;
14 листопада – 100 років із дня народження Івана Драченка (1922–1994), військового діяча, військового льотчика, учасника вигнання нацистів із території України;
19 листопада – 100 років із дня народження Юрія Кнорозова (1922–1999), вченого, історика, етнографа, дослідника культури майя, мовознавця;
21 листопада – 120 років із дня народження Василя Івчука (1902–1938), педагога, рятівника людей від Голодомору 1932–1933 років в Україні, Героя України, репресованого;
21 листопада – 120 років із дня народження Олени Казимирчак-Полонської (1902–1992), вченої, астронома;
21 листопада – 70 років із дня народження Сергія Якутовича (1952–2017), художника, графіка, книжкового ілюстратора;
22 листопада – 100 років із дня народження Михайла Кучери (1922–1999), історика, археолога;
23 листопада – 80 років із дня народження Олексія Мурженка (1942–1999), дисидента, правозахисника, політв’язня радянського режиму;
25 листопада – 160 років із дня народження Петра Стебницького (1862–1923), державного, громадського та політичного діяча, вченого, письменника, публіциста;
26 листопада – 140 років із дня народження Григорія Шерстюка (1882–1911), мовознавця, педагога, освітнього та громадського діяча;
26 листопада – 140 років із дня народження Пилипа Капельгородського (1882–1938), письменника, репресованого;
27 листопада – 110 років із дня народження Олександра Берендея (1912–1988), вченого, садівника, селекціонера;
3 грудня – 300 років із дня народження Григорія Сковороди (1722–1794), філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога;
5 грудня – 140 років із дня народження Володимира Вайсблата (1882–1945), видавця, шевченкознавця, мистецтвознавця, перекладача;
6 грудня – 130 років із дня народження Романа Дашкевича (1892–1975), військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
7 грудня – 130 років із дня народження Олени Степанів (1892–1963), військової та громадської діячки, географині, історикині, репресованої, учасниці боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
7 грудня – 120 років із дня народження Всеволода Ганцова (1892–1979), мовознавця, репресованого;
8 грудня – 130 років із дня народження Олександра Осмьоркіна (1892–1953), художника, педагога;
8 грудня – 110 років із дня народження Степана Добоша (1912–1978), вченого, педагога, мовознавця, літературознавця;
9 грудня – 90 років із дня народження Альмара Серебренікова (1932–2000), кінорежисера, кінооператора;
11 грудня – 160 років із дня народження Степана Артемовича Пасюги (1862–1933), кобзаря;
11 грудня – 150 років із дня народження Андрія Яковліва (1872–1955), державного, громадського та політичного діяча, історика, правознавця, дипломата;
13 грудня – 90 років із дня народження Миколи Шкіля (1932–2015), вченого, математика;
14 грудня – 50 років із дня народження Геннадія Біліченка (1972–2014), військового діяча, капітана, першого загиблого військовослужбовця в антитерористичній операції;
18 грудня – 140 років із дня народження Віктора Бернадського (1882–1939), винахідника, фізика, репресованого;
18 грудня – 130 років із дня народження Миколи Куліша (1892–1937), драматурга, громадського діяча, публіциста, представника “Розстріляного Відродження”, репресованого;
19 грудня – 110 років із дня народження Миколи Дядечка (1912–2005), вченого, ентомолога, академіка;
19 грудня – 100 років із дня народження Надії Горлицької (1922–2006), вишивальниці, громадської діячки;
21 грудня – 300 років із дня народження Паїсія (справжнє ім’я – Петро) Величковського (1722–1794), церковного діяча, богослова, філософа;
22 грудня – 280 років із дня народження Данила Самойловича (1742–1804), лікаря, епідеміолога;
26 грудня – 110 років із дня народження Євгена Лазаренка (1912–1979) мінералога, педагога, громадського діяча, академіка;
26 грудня – 100 років із дня народження Сергія Григор’єва (1922–1998), військового діяча, учасника вигнання нацистів із території України;
28 грудня – 130 років із дня народження Степана Лазуренка (1892–1969), військового діяча, полковника Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
29 грудня – 50 років із дня народження Тараса Силенка (1972–2021), кобзаря;
30 грудня – 120 років із дня народження Данила Лихваря (1902–1986), вченого, аграрія, селекціонера;
30 грудня – 110 років із дня народження Андрія Сови (1912–1994), актора, гумориста, педагога;
31 грудня – 150 років із дня народження Володимира Левицького (1872–1956), вченого, математика, педагога;
31 грудня – 130 років із дня народження Михайла (Михайля) Семенка (1892–1937), поета-футуриста, журналіста, представника “Розстріляного Відродження”, репресованого;
31 грудня – 110 років із дня народження Вадима Васильєва (1912–2003), вченого, ентомолога, академіка.
75-ті роковини проведення польською комуністичною владою акції “Вісла” – примусових депортацій українців з українських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (28.04.–12.08.1947, День пам’яті – 28.04.2021);
75-ті роковини від початку проведення радянськими карально-репресивними органами операції “Захід” – масової депортації населення Західної України до Сибіру (21.10.1947);
50-ті роковини від початку “великого погрому” – операції КДБ “Блок” проти українських дисидентів (12.01.1972).
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Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам’ятні дати та ювілеї:
1125 років із часу першої писемної згадки про місто Галич (898);
450 років із часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні (1573);
400 років із часу обрання Михайла Дорошенка гетьманом Запорозького козацтва (1623);
375 років із початку повстання козаків на Запорожжі, початку визвольної війни, обрання гетьманом Богдана Хмельницького (січень 1648);
375 років із часу укладення Бахчисарайського договору між Гетьманською Україною (гетьманом Богданом Хмельницьким) і Кримським ханством (Кримським ханом Іслямом Ґераєм III) про військово-політичний союз (березень 1648);
375 років із часу переможних битв українського козацтва під Жовтими Водами (29.04–16.05.1648), Корсунем (25–26.05.1648), Пилявцями (21–23.09.1648);
350 років із часу походів Івана Сірка на Очаків та Ізмаїл (1673);
225 років із часу видання “Енеїди” Івана Котляревського (1798);
200 років із часу утворення “Товариства з’єднаних слов’ян” (1823);
175 років із часу скасування кріпосного права у Галичині та Закарпатті (1848);
175 років із часу заснування у Львові Головної Руської Ради (1848);
175 років із часу заснування у Львові Галицько-руської матиці – культурно-освітнього товариства (1848);
150 років із часу заснування у Львові Наукового товариства імені Шевченка (початкова назва – Літературне товариство імені Шевченка) (1873);
150 років із часу утворення Історичного товариства Нестора літописця (1873);
125 років із часу започаткування “Літературно-наукового вісника” (1898);
125 років із часу видання першого тому “Історії України – Руси” Михайла Грушевського (1898);
125 років із часу заснування Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (1898);
100 років із часу утворення літературної організації “Гарт” (1923);
100 років із часу заснування Кримськотатарського драматичного театру (нині – Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр) (1923);
100 років із часу заснування у Харкові Кабінету науково-судової експертизи (нині – Національний науковий центр “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України) (1923);
100 років із часу заснування Інституту робітничої медицини (нині –Харківський науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань) (1923);
100 років із часу заснування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1923);
100 років із часу заснування державного підприємства “Національний спортивний комплекс “Олімпійський” (1923);
100 років із часу повстання у Лук’янівській в’язниці (1923);
100 років із часу заснування у Празі Українського історично-філологічного товариства (1923);
100 років із часу заснування у Празі Українського високого педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова (1923);
100 років із часу початку політики “українізації” – заходів на підтримку розвитку української мови (1923);
75 років із часу заснування Київського національного лінгвістичного університету (початкова назва – Київський державний педагогічний інститут іноземних мов) (1948);
50 років фільму “В бій ідуть тільки “старики” (1973);
50 років із часу заснування Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (1973);
50 років із часу заснування Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України (1973).
1040 років із часу народження Ярослава Мудрого (983–1054), Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі;
1040 років із часу народження Антонія Печерського (983–1073), церковного діяча Київської Русі, одного з засновників Києво-Печерського монастиря;
970 років із часу народження Володимира Мономаха (1053–1125), Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі;
310 років із часу народження Івана Григоровича-Барського (1713–1791), архітектора, представника українського бароко;
220 років із часу народження Остапа Вересая (1803–1890), кобзаря;
200 років із часу народження Ізраїля Бродського (1823–1888), підприємця, мецената;
150 років із часу народження Євгена Черняхівського (1873–1938), лікаря, хірурга, педагога;
150 років із часу народження Сеїтджеліля Хаттатова (1873–1938), кримськотатарського політичного діяча, педагога, просвітителя, одного з організаторів першого Курултаю кримськотатарського народу;
130 років із часу народження Олександра Севрюка (1893–1941), громадського та політичного діяча, дипломата;
120 років із часу народження Юрія Перевузника (1903–1966), громадського та політичного діяча, юриста, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
1 січня – 120 років із дня народження Остапа Стасіва (1903–1985), фізика, засновника і директора Інституту кристалофізики у Берліні;
2 січня – 140 років із дня народження Всеволода Петріва (1883–1948), військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, історика, педагога;
7 січня – 180 років із дня народження Миколи Аркаса (1853–1909), письменника, історика, композитора, діяча культури та освіти;
9 січня – 100 років із дня народження Бориса Чичибабіна (1923–1994), поета, репресованого;
10 січня – 120 років із дня народження Василя Плюща (1903–1976), історіографа, лікаря, фтизіатра;
10 січня ‒ 90 років із дня народження Юрія Шеляг-Сосонка (1933‒2019), вченого, геоботаніка, академіка;
11 січня – 110 років із дня народження Василя Кука (1913–2007), військового та політичного діяча, останнього головнокомандувача УПА, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
12 січня – 150 років із дня народження Василя Кричевського (1873–1952), художника, архітектора, графіка;
13 січня – 170 років із дня народження Василя Горленка (1853–1907), письменника, літературного критика, мистецтвознавця, фольклориста;
13 січня – 100 років із дня народження Олени Лук’янової (1923–2014), вченої, лікарки, педіатра;
14 січня – 90 років із дня народження Наталії Наум (1933–2004), актриси кіно;
15 січня – 110 років із дня народження Мемета Севдіяра (1913–1999), кримськотатарського письменника, журналіста, громадського діяча;
21 січня – 110 років із дня народження Григорія Нудьги (1913–1994), письменника, фольклориста, літературознавця, історика;
22 січня – 90 років із дня народження Анатолія Мокренка (1933–2020), оперного співака, актора, педагога;
23 січня – 140 років із дня народження Михайла Донця (1883–1941), співака, репресованого;
23 січня – 100 років із дня народження Віктора Шестопалова (1923–1999), вченого, радіофізика;
24 січня – 130 років із дня народження Віктора Доманицького (1893–1962), вченого, аграрія;
28 січня – 120 років із дня народження Юлія Мейтуса (1903–1997), композитора;
2 лютого – 160 років із дня народження Тимофія Бордуляка (1863–1936), письменника, перекладача, священника;
3 лютого – 90 років із дня народження Романа Корогодського (1933–2005), літературознавця, мистецтвознавця;
3 лютого – 70 років із дня народження Миколи Будника (1953–2001), кобзаря, майстра музичних інструментів;
4 лютого – 150 років із дня народження Тимофія Сафонова (1873–1930), художника, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча;
6 лютого – 140 років із дня народження Дмитра Григоровича (1883–1938), авіаконструктора, творця першого гідроплану та першого у світі морського торпедоносця;
10 лютого – 250 років із дня народження Василя Каразіна (1773–1842), вченого, винахідника, громадського та освітнього діяча, публіциста, ініціатора заснування Харківського університету, першого у Східній Україні;
10 лютого – 140 років із дня народження Михайла Струкова (1883–1973), американського авіаконструктора українського походження;
10 лютого – 130 років із дня народження Порфирія Силенко-Кравця (1893‒ 1977), військового діяча, підполковника Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
10 лютого – 130 років із дня народження Амета Озенбашли (1893–1958), кримськотатарського письменника, драматурга, громадського та політичного діяча;
13 лютого – 180 років із дня народження Миколи Вербицького (1843–1909), письменника, педагога, громадського діяча;
13 лютого – 130 років із дня народження Петра Волинського (1893–1982), педагога, методиста, літературознавця;
13 лютого – 90 років із дня народження Льва Перфілова (1933–2000), кіноактора;
16 лютого – 210 років із дня народження Семена Гулака-Артемовського (справжнє прізвище – Артемовський) (1813–1873), оперного співака, композитора, актора, драматурга;
21 лютого – 140 років із дня народження Никифора Григоріїва (1883–1953), громадського та політичного діяча, письменника, журналіста, педагога;
26 лютого – 90 років із дня народження Любомира Гузара (1933–2017), церковного діяча, предстоятеля Української греко-католицької церкви, громадського діяча, богослова;
27 лютого – 130 років із дня народження Валентина Отамановського (1893–1964), історика, бібліографа, краєзнавця, педагога, громадського та політичного діяча;
28 лютого – 160 років із дня народження Романа Орженцького (1863–1923), математика, економіста;
1 березня – 140 років із дня народження Григорія Гануляка (1883–1945), письменника, видавця;
3 березня – 200 років із дня народження Костянтина Ушинського (1823–1870), педагога, реформатора шкільної освіти;
5 березня – 120 років із дня народження Наталі Забіли (1903–1985), письменниці, перекладачки;
5 березня – 90 років із дня народження Павла Кислого (1933–2019), громадського та політичного діяча, вченого, матеріалознавця, академіка Національної академії наук України;
7 березня – 160 років із дня народження Івана Луценка (1863–1919), військового, громадського та політичного діяча, лікаря;
9 березня – 170 років із дня народження Григорія Цеглинського (1853–1912), педагога, письменника, громадського діяча;
11 березня – 160 років із дня народження Володимира Липського (1863–1937), вченого, природознавця, фахівця з ботанічної географії та створення ботанічних садів, громадського діяча, академіка;
12 березня – 160 років із дня народження Володимира Вернадського (1863–1945), вченого-енциклопедиста, філософа, природодослідника, основоположника геохімії, біогеохімії, радіогеології, творця теорій: про біосферу та ноосферу, про провідну роль живих істот у геохімічних процесах, еволюційної про походження мінералів, організатора і першого президента Української Академії наук, засновника Національної бібліотеки Української Держави (нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського);
13 березня – 140 років із дня народження Антона Скороходька (1883–1954), вченого у галузі зоогігієни, лікаря, ветеринара;
16 березня – 120 років із дня народження Сергія Шаповаленка (1903–1988), вченого, педагога;
17 березня – 120 років із народження Юрія Дольд-Михайлика (1903–1966), письменника, кіносценариста;
19 березня – 190 років із дня народження Олександра Шміта (1833–1916), вченого, селекціонера, помолога;
21 березня – 150 років із дня народження Якова Гандзюка (1873–1918), військового діяча, генерал-майора;
23 березня – 180 років із дня народження Юліана Целевича (1843–1892), історика, педагога;
23 березня – 100 років із дня народження Віктора Цвєткова (1923–2007), вченого, правознавця, академіка Національної академії правових наук України;
31 березня – 150 років із дня народження Миколи Міхновського (1873–1924), громадського та політичного діяча, юриста, публіциста, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
31 березня – 100 років із дня народження Михайла Сегая (1923–2013), вченого, правознавця, академіка Національної академії правових наук України;
3 квітня – 120 років із дня народження Лесі Верховинки (справжні ім’я та прізвище – Ярослава Кучковська) (1903–1936), письменниці;
4 квітня – 70 років із дня народження Квітки (справжнє ім’я – Квітослава-Орися) Цісик (1953–1998), американської співачки українського походження, виконавиці українських пісень;
6 квітня – 150 років із дня народження Бориса Підгорецького (1873–1919), музичного критика, фольклориста, композитора, педагога, хорового диригента;
8 квітня – 120 років із дня народження Бориса Тенети (справжнє прізвище – Гурій) (1903–1935), письменника, представника “Розстріляного Відродження”, репресованого;
10 квітня – 90 років із дня народження Віктора Близнеця (1933–1981), письменника;
15 квітня – 200 років із дня народження Юрія Шкрібляка (1823–1885), різьбяра, основоположника гуцульського плаского різьблення по дереву;
16 квітня – 160 років із дня народження Фрідриха Фальц-Фейна (1863–1920), вченого у галузях акліматизації, тваринництва, рослинництва, заповідної справи, природокористування;
20 квітня – 120 років із дня народження Ґео (справжнє ім’я – Георгій (Юрій) Шкурупія (1903–1937), письменника, кіносценариста, журналіста, представника “Розстріляного Відродження”, репресованого;
22 квітня – 200 років із дня народження Василя Ільницького (1823–1895), історика, педагога, письменника, перекладача, видавця, священника, громадського діяча, театрального критика;
23 квітня – 100 років із дня народження Василя Земляка (справжні ім’я та прізвище – Вацлав Вацек) (1923–1977), письменника, кіносценариста;
24 квітня – 220 років із дня народження Олександра Духновича (1803–1865), письменника, педагога, священника, діяча культури та освіти;
1 травня – 230 років із дня народження Пилипа Кулика (1793–1863), математика, фізика, ректора Грацького універститету;
4 травня – 140 років із дня народження Миколи Малька (1883–1961), диригента, педагога, музичного та громадського діяча;
7 травня – 150 років із дня народження Володимира Плотнікова (1873–1947), дослідника електрохімії неводних середовищ, академіка;
9 травня – 90 років із дня народження Романа Андріяшика (1933–2000), письменника;
15 травня – 250 років із дня народження Івана Лаврівського (1773–1846), священника, мовознавця, історика, педагога, діяча освіти;
15 травня – 150 років із дня народження Павла Скоропадського (1873–1945), державного, політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави;
18 травня – 150 років із дня народження Костянтина Мацієвича (1873–1942), державного, громадського та політичного діяча, вченого, дипломата;
18 травня – 150 років із дня народження Миколи Прахова (1873–1957), художника, мистецтвознавця;
27 травня – 130 років із дня народження Бекіра Чобан-заде (1893–1937), кримськотатарського письменника, вченого, тюрколога, літературознавця;
28 травня – 120 років із дня народження Олександри Шулежко (1903‒ 1994), педагогині, виховательки, “Праведника народів світу”, організаторки дитячого притулку у Черкасах під час нацистської окупації;
28 травня – 100 років із дня народження Ростислава Самбука (1923–1996), письменника;
29 травня – 150 років із дня народження Костянтина Зіньківського (1873–1959), поета, перекладача, педагога;
3 червня – 160 років із дня народження Євгена Петрушевича (1863–1940), державного, громадського та політичного діяча, голови Української національної ради Західно-Української Народної Республіки;
4 червня – 160 років із дня народження Владислава Городецького (повне ім’я – Лєшек Дезидерій Владислав Городецький) (1863–1930), архітектора, підприємця, мецената;
10 червня – 120 років із дня народження Микити Шумила (1903–1982), письменника, перекладача;
13 червня – 160 років із дня народження Марії Грінченко (1863–1928), письменниці, перекладачки, педагогині, громадської діячки;
20 червня – 170 років із дня народження Олександра Мишуги (1853–1922), співака, вокального педагога, мецената;
22 червня – 160 років із дня народження Георгія Вульфа (1863–1925), вченого, кристалофізика;
27 червня – 190 років із дня народження Владислава Заремби (1833–1902), композитора, піаніста, педагога;
1 липня – 150 років із дня народження Володимира Шемета (1873–1933), громадського та політичного діяча;
2 липня – 110 років із дня народження Дмитра Лавриненка (1913–1979), вченого у галузі лісової типології, лісової культури і лісівництва;
12 липня – 140 років із дня народження Михайла Білинського (1883–1921), військового діяча, контр-адмірала військово-морського флоту УНР;
16 липня – 130 років із дня народження Данила Демуцького (1893–1954), кінооператора, фотографа;
16 липня – 120 років із дня народження Петра Зінченка (1903–1969), психолога, педагога;
17 липня – 130 років із дня народження Бориса Раєвського (1893–1974), біофізика, вченого, ректора Франкфуртського університету;
17 липня – 120 років із дня народження Богдана Шемета (1903–1992), громадського та політичного діяча;
24 липня – 150 років із дня народження Івана Стешенка (1873–1918), громадського та політичного діяча, педагога, літературознавця, письменника;
26 липня – 250 років із дня народження Іллі Тимківського (1773–1853), педагога, правознавця, філолога, письменника, діяча освіти;
26 липня – 120 років із дня народження Володимира Ройтера (1903–1973), вченого, фізика, хіміка, академіка;
27 липня – 170 років із дня народження Володимира Короленка (1853–1921), письменника, публіциста, громадського діяча;
3 серпня – 100 років із дня народження Леоніда Братченка (1923–2003), художника театру;
5 серпня – 130 років із дня народження Віри Холодної (1893–1919), кіноактриси епохи німого кіно;
5 серпня – 120 років із дня народження Бориса Гмирі (1903–1969), оперного та камерного співака;
6 серпня – 110 років із дня народження Олександра Ішлінського (1913–2003), математика, академіка;
7 серпня – 140 років із дня народження Миколи Левитського (1883–1939), громадського та політичного діяча, дипломата, правознавця;
8 серпня – 190 років із дня народження Омеляна Огоновського (1833–1894), вченого, філолога, письменника, педагога, етнографа, громадського діяча;
9 серпня – 200 років із дня народження Олександра Навроцького (1823–1892), поета, перекладача, громадського та культурного діяча;
12 серпня – 120 років із дня народження Дмитра Наслєдова (1903–1975), вченого, фізика;
14 серпня – 150 років із дня народження Івана Боберського (1873–1947), педагога, публіциста, одного із засновників спортивно-гімнастичного руху у Західній Україні;
16 серпня – 90 років із дня народження Анатолія Авдієвського (1933–2016), хорового диригента, композитора, педагога, Героя України;
21 серпня – 70 років із дня народження Дмитра Креміня (1953–2019), поета, публіциста, перекладача, педагога;
24 серпня – 150 років із дня народження Фотія Красицького (1873–1944), художника, графіка;
24 серпня – 100 років із дня народження Віктора Глушкова (1923–1982), вченого у галузях математики, кібернетики, обчислювальної техніки та систем управління, академіка;
28 серпня – 110 років із дня народження Віри Свєнціцької (1913–1991), мистецтвознавиці;
28 серпня – 100 років із дня народження Якима Запаска (1923–2007), мистецтвознавця;
28 серпня – 80 років із дня народження Романа Майбороди (1943–2018), оперного співака, педагога;
29 серпня – 140 років із дня народження Дмитра Донцова (1883–1973), політичного діяча, публіциста, журналіста, літературного критика;
30 серпня – 120 років із дня народження Олександра Мусійка (1903–1980), вченого, аграрія, селекціонера;
31 серпня – 140 років із дня народження Осипа Назарука (1883–1940), письменника, журналіста, громадського та політичного діяча;
6 вересня – 160 років із дня народження Дмитра Граве (1863–1939), вченого, математика, педагога, академіка;
9 вересня – 110 років із дня народження Олександра Мазуркевича (1913–1995), літературознавця, славіста, педагога;
13 вересня – 150 років із дня народження Дениса Лукіяновича (1873–1965), письменника, літературознавця;
16 вересня – 120 років із дня народження Петра Борзяка (1903–2000), фізика, засновника наукової школи у галузі фізичної електроніки;
17 вересня – 170 років із дня народження Михайла Павлика (1853–1915), письменника, публіциста, громадського діяча;
26 вересня – 130 років із дня народження Микити Годованця (1893–1974), поета-байкаря;
1 жовтня – 120 років із дня народження Володимира Горовіца (1903–1989), американського піаніста українського походження;
2 жовтня – 160 років із дня народження Дениса Січинського (1863–1909), композитора, хорового диригента, педагога, громадського діяча;
2 жовтня – 140 років із дня народження Михайла Жука (1883–1964), художника, письменника;
5 жовтня – 140 років із дня народження Петра Болбочана (1883–1919), військового діяча, полковника Армії УНР;
7 жовтня – 120 років із дня народження Вадима Лашкарьова (1903–1974), вченого, першого директора Інституту фізики напівпровідників Національної академії наук України;
8 жовтня – 100 років із дня народження Валентина Цикова (1923–2017), вченого, аграрія;
12 жовтня – 120 років із дня народження Якова Майстренка (1903–1987), драматурга, перекладача;
13 жовтня – 100 років із дня народження Михайла Сікорського (1923–2011), історика, краєзнавця, музеєзнавця, Героя України;
14 жовтня – 80 років із дня народження Раїси Кириченко (1943–2005), співачки, Героя України;
15 жовтня – 190 років із дня народження Пелагеї Литвинової (1833–1904), етнографині, фольклористки, письменниці, педагогині;
15 жовтня – 80 років із дня народження Андрія Антонюка (1943–2013), художника;
17 жовтня – 100 років із дня народження Володимира Уткіна (1923–2000), вченого, конструктора, академіка;
18 жовтня – 200 років із дня народження Платона Павлова (1823–1895), історика, освітнього та громадського діяча;
20 жовтня – 140 років із дня народження Якова Степового (справжнє прізвище – Якименко) (1883–1921), композитора, педагога, музичного критика, громадського діяча;
21 жовтня – 100 років із дня народження Петра Ключка (1923–2016), вченого, аграрія, селекціонера;
23 жовтня – 130 років із дня народження Пилипа Козицького (1893–1960), композитора, музикознавця, педагога;
27 жовтня – 140 років із дня народження Терентія Кореня (1883–1931), спортсмена, важкоатлета, чемпіона з класичної боротьби та змагань із підняття ваги;
29 жовтня – 120 років із дня народження Доната Долгушина (1903–1995), вченого, аграрія, селекціонера;
31 жовтня – 170 років із дня народження Миколи Кибальчича (1853–1881), винахідника;
31 жовтня – 140 років із дня народження Марка Безручка (1883–1944), військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР;
6 листопада – 120 років із дня народження Дмитра Воробйова (1903–1978), вченого, одного з засновників української школи лісової типології;
10 листопада – 120 років із дня народження Тереня (Терентія) Масенка (1903–1970), поета, перекладача, журналіста;
13 листопада – 110 років із дня народження Германа Жуковського (1913–1976), композитора;
14 листопада – 80 років із дня народження Неоніли Крюкової (1943–2018), актриси, Героя України;
15 листопада – 100 років із дня народження Ігоря Побірченка (1923–2012), вченого, правознавця, академіка Національної академії правових наук України;
17 листопада – 100 років із дня народження Володимира Копєйчикова (1923–2002), вченого, правознавця, академіка Національної академії правових наук України;
24 листопада – 90 років із дня народження Генріха Алтуняна (1933–2005), дисидента, політв’язня радянського режиму, громадського та політичного діяча;
27 листопада – 160 років із дня народження Ольги Кобилянської (1863–1942), письменниці, громадської діячки;
29 листопада – 200 років із дня народження Матвія Номиса (справжнє прізвище – Симонов) (1823–1901), етнографа, фольклориста, письменника, педагога, видавця;
1 грудня – 110 років із дня народження Платона Воронька (1913–1988), письменника, публіциста;
1 грудня – 110 років із дня народження Георгія Майбороди (1913–1992), композитора, громадського діяча;
3 грудня – 150 років із дня народження Омеляна Терлецького (1873–1958), історика, педагога, громадського діяча;
4 грудня – 200 років із дня народження Івана Гушалевича (1823–1903), письменника, громадського діяча;
4 грудня – 150 років із дня народження Михайла Могилянського (1873–1942), літературного критика, публіциста;
5 грудня – 100 років із дня народження Олександра Бугайова (1923–2009), педагога, вченого, засновника концепції шкільної фізичної освіти;
6 грудня – 120 років із дня народження Миколи Колесси (1903–2006), композитора, диригента, педагога, громадського діяча, Героя України;
6 грудня – 110 років із дня народження Миколи Амосова (1913–2002), лікаря, вченого, громадського діяча, академіка;
7 грудня – 120 років із дня народження Олександра Лейпунського (1903–1972), вченого, фізика, академіка;
9 грудня – 160 років із дня народження Бориса Грінченка (1863–1910), громадського діяча, письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, публіциста, упорядника і видавця “Словника української мови”;
11 грудня – 140 років із дня народження Андрія Сапєгіна (1883–1946), вченого, ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера, академіка;
13 грудня – 130 років із дня народження Миколи Хвильового (справжнє прізвище – Фітільов) (1893–1933), письменника, публіциста, літературного критика, громадського діяча, представника “Розстріляного Відродження”;
13 грудня – 130 років із дня народження Панаса Феденка (1893–1981), політичного діяча, історика, публіциста;
15 грудня – 130 років із дня народження Ганни Собачко-Шостак (1893– 1965), художниці;
17 грудня – 140 років із дня народження Миколи Рябовола (1883–1919), громадського та політичного діяча Кубані;
19 грудня – 150 років із дня народження Миколи Філянського (1873–1938), поета, репресованого;
20 грудня – 100 років із дня народження Дмитра Сьомаша (1923–1998), вченого, аграрія;
22 грудня – 190 років із дня народження Марка Вовчка (справжнє ім’я та прізвище – Марія Вілінська) (1833–1907), письменниці, перекладачки, етнографині;
23 грудня – 120 років із дня народження Миколи Крупського (1903–1974), вченого, ґрунтознавця.
90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні (День пам’яті – 25.11.2023).
75 років із часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (09.12.1948);
75 років із часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини (10.12.1948).
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