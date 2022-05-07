ДШВ показали знищення російського танка в капонірі 79-ю бригадою. ВІДЕО

Мінометний підрозділ 79-ї десантно-штурмової бригади знищив російський танк у капонірі.
Про це вранці в суботу, 7 травня, повідомила пресслужба командування ДШВ.
“Російський танк намагався зачаїтися в польовому капонірі, однак своєчасно був виявлений та знищений мінометним підрозділом 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з Миколаєва”, – йдеться в підписі до відео.
“Після точних влучань осколково-фугасних та запалювальних мін капонір разом із ворожим танком були знищені”, – повідомив командир мінометного підрозділу.
Нагадаємо, у квітні 79 одшбр виконувала завдання на Донеччині.
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