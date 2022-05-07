ДШВ показали знищення російського танка в капонірі 79-ю бригадою. ВІДЕО

Мінометний підрозділ 79-ї десантно-штурмової бригади знищив російський танк у капонірі. Про це вранці в суботу, 7 травня, повідомила пресслужба командування ДШВ. “Російський танк намагався зачаїтися в польовому капонірі, однак своєчасно був виявлений та знищений мінометним підрозділом 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з Миколаєва”, – йдеться в підписі до відео. “Після точних влучань осколково-фугасних та запалювальних мін капонір разом із ворожим танком були знищені”, – повідомив командир мінометного підрозділу. Нагадаємо, у квітні 79 одшбр виконувала завдання на Донеччині. Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 73 – 07.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ



Редактор: Нестор Дим

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру! 〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.