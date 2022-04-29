Home / Війна / Десантники 95-ї та 79-ї бригад виступили зі зверненням: продовжують виконувати надскладні завдання. ВІДЕО

Десантники 95-ї та 79-ї бригад виступили зі зверненням: продовжують виконувати надскладні завдання. ВІДЕО

29/04/2022 16:46

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової та 79-ї окремої десантно-штурмової бригад виступили зі зверненням, в якому заявили, що продовжують виконувати надскладні завдання на найбільш загрозливих напрямках.

Відео поширили у п’ятницю, 29 квітня, в пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові наголошують, що для виконання завдань вони забезпечені надсучасною зброєю та бойовою технікою й усіма необхідними матеріальними засобами. 

“Не такий наказ”, “не такий командир”, “а чому ми воюємо в цьому районі, а не біля своїх домівок”, “ми всі розбиті” та багато подібних висловів чомусь поширюються соціальними мережами від деяких військовослужбовців, здебільшого призваних по мобілізації. Такими діями, дані особи підігрують противнику та вводять в оману наших громадян, сіють “зраду” та панічні настрої.Десантно-штурмові війська – завжди виконували та продовжують виконувати надскладні завдання, у складних умовах обстановки, на найбільш загрозливих напрямках! І ніколи українські десантники не пасували перед труднощами!”, – йдеться в повідомленні. 

“Поява даної інформації дискредитує  не тільки славетні бойові бригади ДШВ, а й усіх українських воїнів, які щохвилини, щоденно боронять нашу землю від окупантів, проявляючи при цьому мужність, героїзм та готовність до самопожертви. В черговий раз наголосимо, що особовий склад Десантно-штурмових військ й надалі продовжує героїчно виконувати бойові завдання з відсічі та стримуванні широкомасштабної збройної агресії переважаючих сил противника”, – додали в ДШВ. 

Цьому передувало звернення, яке поширили у соцмережі ФБ 27 квітня військові, які заявили, що вийшли з котла поблизу Ямполя Донецької області.

З їх слів, командування, де, за їх підозрами, є зрадник, кинуло їх на загибель: офіцери втекли на автівках, наказавши з автоматами тримати бій проти танків і авіації. Військові бій прийняли, а потім по двоє-троє виходили з оточення. Кажуть, що тепер їм загрожують судом за дезертирство і засудженням до 15 років. За словами військових, вони служать у 2-му батальйоні 79-ї бригади. 

Читайте також:
“Час, коли ми потиснемо один одному руки, не за горами”: ДШВ записали звернення до захисників Маріуполя

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Росіяни обстріляли Сумську область ракетами з гелікоптера, – ДПСУ. ВІДЕО

Нова провокація росіян на кордоні в Сумській області – цього разу українську територію обстріляли не з гранатометів чи мінометів, а з гелікоптера, ракетами. Про це вдень у п’ятницю, 29...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse