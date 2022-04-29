Десантники 95-ї та 79-ї бригад виступили зі зверненням: продовжують виконувати надскладні завдання. ВІДЕО

Скріншот із відео

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової та 79-ї окремої десантно-штурмової бригад виступили зі зверненням, в якому заявили, що продовжують виконувати надскладні завдання на найбільш загрозливих напрямках.

Відео поширили у п’ятницю, 29 квітня, в пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові наголошують, що для виконання завдань вони забезпечені надсучасною зброєю та бойовою технікою й усіма необхідними матеріальними засобами.

“Не такий наказ”, “не такий командир”, “а чому ми воюємо в цьому районі, а не біля своїх домівок”, “ми всі розбиті” та багато подібних висловів чомусь поширюються соціальними мережами від деяких військовослужбовців, здебільшого призваних по мобілізації. Такими діями, дані особи підігрують противнику та вводять в оману наших громадян, сіють “зраду” та панічні настрої.Десантно-штурмові війська – завжди виконували та продовжують виконувати надскладні завдання, у складних умовах обстановки, на найбільш загрозливих напрямках! І ніколи українські десантники не пасували перед труднощами!”, – йдеться в повідомленні.

“Поява даної інформації дискредитує не тільки славетні бойові бригади ДШВ, а й усіх українських воїнів, які щохвилини, щоденно боронять нашу землю від окупантів, проявляючи при цьому мужність, героїзм та готовність до самопожертви. В черговий раз наголосимо, що особовий склад Десантно-штурмових військ й надалі продовжує героїчно виконувати бойові завдання з відсічі та стримуванні широкомасштабної збройної агресії переважаючих сил противника”, – додали в ДШВ.

Цьому передувало звернення, яке поширили у соцмережі ФБ 27 квітня військові, які заявили, що вийшли з котла поблизу Ямполя Донецької області.

З їх слів, командування, де, за їх підозрами, є зрадник, кинуло їх на загибель: офіцери втекли на автівках, наказавши з автоматами тримати бій проти танків і авіації. Військові бій прийняли, а потім по двоє-троє виходили з оточення. Кажуть, що тепер їм загрожують судом за дезертирство і засудженням до 15 років. За словами військових, вони служать у 2-му батальйоні 79-ї бригади.

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