“Час, коли ми потиснемо один одному руки, не за горами”: ДШВ записали звернення до захисників Маріуполя

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Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ записали відеозвернення, в якому заявили про підтримку підрозділів зі складу Сил оборони, які наразі боронять заблокований Маріуполь.

Матеріал поширила пресслужба Командування ДШВ у понеділок, 25 квітня.

“Мужні бойові побратими – захисники міста-героя Маріуполя, Ви стали прикладом незламності для усього українського народу!Воїни Десантно-штурмових військ разом з усім особовим складом сил оборони держави та українським народом – підтримують та вірять у Вас! Своєю стійкістю та незламною волею ви щохвилини надихаєте нас бити ворогів ще більше”, – йдеться у підписі до відео.

“Ви є справжнім взірцем нашої спільної боротьби та подальшої Перемоги на ворогами України! Вже більше двох місяців, будучи в надскладних умовах з обмеженим боєкомплектом, продовольством та іншими матеріальними засобами, а також з великою кількістю поранених – Ви продовжуєте знищувати загарбників нашої Батьківщини! Тільки разом – до Перемоги!”, – резюмували в КДШВ.

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