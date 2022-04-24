Зеленський обговорив з Ердоганом евакуацію з Маріуполя й мирне посередництво

Володимир Зеленський й Реджеп Ердоган

Президенти України Володимир Зеленський та турецький лідер Реджеп Ердоган обговорили можливі гарантії безпеки України, продовження переговорів із Росією та допомогу Туреччини в евакуації з Маріуполя.

Телефонна розмова відбулася 24 квітня.

У дописі Зеленського у твіттері з цього приводу йдеться: “Провів важливу телефонну розмову з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з «Азовсталі», негайного обміну заблокованих військових”.

“”Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. Порушили питання, пов’язані з обороноздатністю України, а також з глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі”, – зазначила також пресслужба Зеленського.

У свою чергу турецька урядова агенція Anadolu так передає зміст перемовин: “Турецький лідер зазначив, що ситуація з кожним днем ​​стає дедалі сумнішою, і заявив про необхідність забезпечити евакуацію поранених та мирних жителів із Маріуполя.

За словами Ердогана, Анкара готова надати всю необхідну підтримку переговорному процесу, зокрема надати посередницькі зусилля.

Ердоган наголосив, що позитивно розглядає питання про те, щоб стати гарантом безпеки для України”.

Як відомо, раніше влада Туреччини повідомляла, що готова надати кораблі для евакуації населення Маріуполя.

При цьому заблоковані в місті українські воїни закликали до процедури ексфільтрації – виведенні цивільних і гарнізону Маріуполя з оточення за участі військових третьої країни (як варіант – Туреччини).

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