Представник ОП запропонував росіянам три “маріупольські кроки”

Радник керівника офісу президента України, член переговорної групи з РФ Михайло Подоляк пропонує росіянам спеціальні переговори – з огляду на те, що російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників на заводі “Азовсталь” у заблокованому Маріуполі.
“Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську “Азовсталь”. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ “не штурмувати”?” – написав Подоляк у телеграмі, маючи на увазі заяви президента РФ Путіна нібито про припинення штурму в Маріуполі.
За словами Подоляка, для цього необхідні три “маріупольські кроки”:
Як відомо, 20 квітня представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк погодилися зустрітися в Маріуполі з переговорниками від Росії для обговорення питання евакуації військового гарнізону України з міста. Росія досі не відповіла на цю пропозицію.
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