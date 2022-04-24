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Представник ОП запропонував росіянам три “маріупольські кроки”

24/04/2022 13:12

Радник керівника офісу президента України, член переговорної групи з РФ Михайло Подоляк пропонує росіянам спеціальні переговори – з огляду на те, що російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників  на заводі “Азовсталь” у заблокованому Маріуполі.

“Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську “Азовсталь”. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ “не штурмувати”?” – написав Подоляк у телеграмі, маючи на увазі заяви президента РФ Путіна нібито про припинення штурму в Маріуполі.

Представник ОП запропонував Москві “подумати про залишки репутації”.

За словами Подоляка, для цього необхідні три “маріупольські кроки”:

  1. Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.
  2. Негайно надати гумкоридор для виходу цивільних.
  3. Погодитись на “спецраунд переговорів”, щоб українська сторона забрала чи обміняла своїх військових.

Як відомо, 20 квітня представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк погодилися зустрітися в Маріуполі з переговорниками від Росії для обговорення питання евакуації військового гарнізону України з міста. Росія досі не відповіла на цю пропозицію.

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Україна

Представник ОП запропонував росіянам три “маріупольські кроки”

Радник керівника офісу президента України, член переговорної групи з РФ Михайло Подоляк пропонує росіянам спеціальні переговори – з огляду на те, що російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників ...

Війна з Росією

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