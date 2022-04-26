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“З автоматами на танки”: полковника Власенка “Філіна” усунули від командування 110-ю бригадою ТрО

26/04/2022 19:38

Полковника В’ячеслава Власенка звільнили з посади командира 110-ї окремої бригади тероборони ЗСУ Запорізької області.

Цю інформацію “Новинарня” підтвердила у вищих командних структурах ЗС України.

Раніше Власенкові в соцмережах закидали неадекватні рішення при застосуванні підрозділів 110 ОБрТрО на Таврійському напрямку, де Сили оборони України зазнавали значних втрат.
Зокрема, йшлося про те, що колони ворожої бронетехніки бійці тероборони мусили зустрічати лише стрілецькою зброєю (“з автоматами на танки”).

Як відомо, В’ячеслав Власенко “Філін” – колишній командир батальйону “Донбас Україна” ЗСУ із позивним “Філін” – був призначений на посаду командира запорізької бригади територіальної оборони нещодавно.

У вищому командуванні визнають, що на рішення звільнити Власенка вплинули численні нарікання військовослужбовців бригади.
Нагорі про нього відгукуються як про авторитарного, жорсткого та досвідченого командира, який прийшов у “не свою” бригаду і мав виконувати поставлені завдання на складному напрямку.

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