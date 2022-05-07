Генштаб заявив про підрив складу боєприпасів в окупованому селі на Миколаївщині

Генеральний штаб ЗСУ заявив про знищення ворожого складу боєприпасів на півдні України. Ідеться про село Івано-Кепине у Снігурівському районі Миколаївської області.

“У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника“, – сказано у зведенні ГШ станом на 6:00 7 травня.

Село Івано-Кепине розташоване на лівому березі річки Інгулець, неподалік від кордону з Херсонською областю, на південний схід від окупованого райцентру Снігурівка.

У зведенні ГШ також сказано, що на Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

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