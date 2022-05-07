Генштаб ЗСУ підтвердив контрнаступальні дії на півночі Харківщини та підрив мостів ворогом

Генеральний штаб Збройних сил України заявив контрнаступальні дії Сил оборони на північ від Харкова та спротив ворога.

“У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони“, – сказано у зведенні ГШ станом на 6:00 7 травня.

При цьому в Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку ворог і надалі продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. А на Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

Нагадаємо, напередодні ввечері ГШ заявляв, що за результатами наступу підрозділами Сил оборони України на Харківщині відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

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