Home / Війна / Генштаб ЗСУ підтвердив контрнаступальні дії на півночі Харківщини та підрив мостів ворогом

Генштаб ЗСУ підтвердив контрнаступальні дії на півночі Харківщини та підрив мостів ворогом

07/05/2022 08:36

Генеральний штаб Збройних сил України заявив контрнаступальні дії Сил оборони на північ від Харкова та спротив ворога.

“У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони“, – сказано у зведенні ГШ станом на 6:00 7 травня.

При цьому в Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку ворог і надалі продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. А на Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

Нагадаємо, напередодні ввечері ГШ заявляв, що за результатами наступу підрозділами Сил оборони України на Харківщині відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 73 – 07.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Одещина запроваджує ще одну довгу комендантську годину

В Одесі та Одеській області із 8-го по 10 травня запроваджено подовжену комендантську годину. Про це ввечері 6 травня повідомила пресслужба ОВА. “Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse