Палата представників США схвалила надання допомоги Україні на $40 млрд

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Палата представників Конгресу США своїм рішенням 10 травня схвалила допомогу Україні на суму ще понад $40 мільярдів.

Про це у середу, 11 травня, пише Reuters.

Законопроєкт про витрати для України затверджено 368 голосами проти 57, причому кожен голос “проти” був від республіканців.

Тепер документ направляється до Сенату, який, як очікується, швидко його розгляне.

Ідеться про те, що Конгрес прагне забезпечити надходження військової допомоги та посилити уряд у Києві, який бореться з російським вторгненням.

Два тижні тому президент Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові $33 мільярди допомоги Україні, але законодавці вирішили збільшити військове та гуманітарне фінансування.

“Цей законопроєкт захистить демократію, обмежить російську агресію та зміцнить нашу власну національну безпеку, але, головне, підтримає Україну”, – заявила представниця Демократичної партії Роза ДеЛауро, яка очолює комітет з асигнувань Палати представників, закликаючи підтримати пакет витрат.

Байден закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинний пакет оборонної допомоги для України вичерпається пізніше в травні.

Новий пакет включає 6 мільярдів доларів на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; 8,7 млрд доларів на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і 3,9 млрд доларів на операції європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові 11 мільярдів доларів, що дозволяє президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Байден просив 5 мільярдів доларів.

Документ також уповноважує виділити 4 мільярди доларів на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – 5 мільярдів доларів для розв’язання проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже 9 мільярдів доларів для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

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