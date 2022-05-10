Конгрес США збільшить пакет допомоги Україні та союзникам до $40 млрд, – Reuters

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Демократи в Конгресі США погодилися надати Україні додаткову допомогу в розмірі $39,8 млрд, що майже на $7 млрд більше, ніж раніше просив президент Джо Байден.

Про це повідомляє у вівторок, 10 травня, Reuters із посиланням на власні джерела.

Нова пропозиція передбачає додаткові $3,4 млрд на військову допомогу та $3,4 млрд на гуманітарну допомогу.

Пропозиція щодо додаткового фінансування, пов’язаного з COVID-19, яку деякі демократи хотіли поєднати з надзвичайним фінансуванням України, буде розглядатися окремо.

За даними “Голосу Америки”, голосування за цей пакет допомоги у Палаті представників може відбутися вже сьогодні.

Напередодні президент Джо Байден заявив, що його адміністрація майже повністю вичерпала свої повноваження для відправки зброї та іншої військової техніки із запасів Пентагону.

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін виступили з аналогічним зверненням до законодавців, закликавши їх ухвалити рішення до 19 травня, коли, як вони очікують, наявні можливості надавати військову допомогу Україні будуть повністю вичерпані.

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