“Башта стартувала в космос”: на дорозі під Маріуполем вибухнув російський танк. ВІДЕО

Кадр відео

Журналісти китайського телеканалу під час пересування по окупованій РФ території Донецької області зняли унікальне відео – вибух російського танка на автошляху.

Сюжет викладений на YouTube-канал Phoenix TV, що фінансується урядом КНР, 8 травня. Знятий він був, судячи з титрів у кадрі, не пізніше 6 травня.

На відео можна побачити, як кореспондент Phoenix TV у російській мілітарній формі із напарником їдуть на позашляховику по дорозі, як кажуть – у районі Маріуполя. Відеореєстратор фіксує на блокпостах прапори так званої “ДНР”. На узбіччях у цей час стоять евакуаційні автобуси з символікою Червоного Хреста та російська військова техніка, маркована знаком “Z”.

На одному із заміських відрізків дороги приблизно за 100-200 метрів попереду стається великий вибух. Видно, що це підірвано танк. Його башта злітає на кілька десятків метрів угору в клубах вогню й диму.

Наразі не відомо, що стало причиною вибуху ворожої бронемашини та детонації боєприпасів.

Користувачі соцмереж жартують, що танкову башту росіяни вирішили “запустити в космос”.

Як можна зрозуміти, це сталося в глибокому тилу російських військ, які контролюють територію півдня Донецької області. Звідти до лінії фронту приблизно 100 км.

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