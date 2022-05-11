Як весь бюджет ЗСУ за рік: США оприлюднили перелік всієї зброї, наданої України

Доставка протитанкових комплексів для України. Архівне фото

Сполучені Штати виділили більш як 4,5 мільярда доларів на військову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Байдена, зокрема приблизно $3,8 млрд – з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону від 10 травня.

Зазначається, що рішення Міністерства оборони США 6 травня про чергові 150 млн доларів для забезпечення критичних потреб України є дев’ятим таким “траншем” для МО України з серпня 2021 року.

Допомога Сполучених Штатів у сфері безпеки, надана Україні, включає:

понад 1400 ПЗРК Stinger

понад 5500 ПТРК Javelin

понад 14 000 інших протитанкових комплексів

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade (дрони-камікадзе)

90 гаубиць калібру 155-мм і понад 200 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм

72 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць

16 вертольотів Мі-17

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV, “Хамві”)

200 бронетранспортерів M113

понад 7000 одиниць стрілецької зброї

Понад 50 млн патронів

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів

121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost

ракетні системи з лазерним наведенням

БПЛА Puma

БПЛА берегової оборони

17 контрбатарейних радарів

чотири контрмінометні радари

два радари повітряного спостереження

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore

С-4 вибухові речовини та підривне обладнання для розчищення перешкод

системи захищеного зв’язку

прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри

комерційні послуги щодо супутникових знімків

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів

хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту

медичне забезпечення, включаючи аптечки

устаткування для РЕБ

польова техніка та запчастини

“Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту”, – сказано в повідомленні Пентагону.

“Коли Московія почала велику війну проти України, то розраховувала, що швидко зможе досягнути своїх цілей (комбінований удар повітряного десанту і наземних сил мав паралізувати Київ), щоб Захід не встиг відреагувати і відповідна допомога не зіграла критичної ролі”, – констатував військовий експерт Микола Бєлєсков.

Але сталося інакше.

“Після 24 лютого допомогу надали на суму в 3,8 млрд доларів. Тобто по об’ємах все ближче наближаємося до показника всього бюджету ЗСУ у 2021 році, який був у районі близько 4,5 млрд доларів”, – прокоментував експерт.

За його словами, США України надали майже третину всіх засобів проти броні, які ми отримали від іноземних партнерів. А бронежилети й шоломи від американців достатні для захисту близько 18 бригад ЗСУ.

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