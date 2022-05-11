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Як весь бюджет ЗСУ за рік: США оприлюднили перелік всієї зброї, наданої України

11/05/2022 10:56

Сполучені Штати виділили більш як 4,5 мільярда доларів на військову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Байдена, зокрема приблизно $3,8 млрд – з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону від 10 травня.

Зазначається, що рішення Міністерства оборони США 6 травня про чергові 150 млн доларів для забезпечення критичних потреб України є дев’ятим таким “траншем” для МО України з серпня 2021 року.

Допомога Сполучених Штатів у сфері безпеки, надана Україні, включає:

  • понад 1400 ПЗРК Stinger
  • понад 5500 ПТРК Javelin
  • понад 14 000 інших протитанкових комплексів
  • понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade (дрони-камікадзе)
  • 90 гаубиць калібру 155-мм і понад 200 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм
  • 72 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць
  • 16 вертольотів Мі-17
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV, “Хамві”)
  • 200 бронетранспортерів M113
  • понад 7000 одиниць стрілецької зброї
  • Понад 50 млн патронів
  • 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів
  • 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost
  • ракетні системи з лазерним наведенням
  • БПЛА Puma
  • БПЛА берегової оборони
  • 17 контрбатарейних радарів
  • чотири контрмінометні радари
  • два радари повітряного спостереження
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore
  • С-4 вибухові речовини та підривне обладнання для розчищення перешкод
  • системи захищеного зв’язку
  • прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри
  • комерційні послуги щодо супутникових знімків
  • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів
  • хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту
  • медичне забезпечення, включаючи аптечки
  • устаткування для РЕБ
  • польова техніка та запчастини

“Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту”, – сказано в повідомленні Пентагону.

“Коли Московія почала велику війну проти України, то розраховувала, що швидко зможе досягнути своїх цілей (комбінований удар повітряного десанту і наземних сил мав паралізувати Київ), щоб Захід не встиг відреагувати і відповідна допомога не зіграла критичної ролі”, – констатував військовий експерт Микола Бєлєсков.

Але сталося інакше.

“Після 24 лютого допомогу надали на суму в 3,8 млрд доларів. Тобто по об’ємах все ближче наближаємося до показника всього бюджету ЗСУ у 2021 році, який був у районі близько 4,5 млрд доларів”, – прокоментував експерт.

За його словами, США України надали майже третину всіх засобів проти броні, які ми отримали від іноземних партнерів. А бронежилети й шоломи від американців достатні для захисту близько 18 бригад ЗСУ.

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