Як весь бюджет ЗСУ за рік: США оприлюднили перелік всієї зброї, наданої України

Сполучені Штати виділили більш як 4,5 мільярда доларів на військову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Байдена, зокрема приблизно $3,8 млрд – з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону від 10 травня.
Зазначається, що рішення Міністерства оборони США 6 травня про чергові 150 млн доларів для забезпечення критичних потреб України є дев’ятим таким “траншем” для МО України з серпня 2021 року.
Допомога Сполучених Штатів у сфері безпеки, надана Україні, включає:
“Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для захисту”, – сказано в повідомленні Пентагону.
“Коли Московія почала велику війну проти України, то розраховувала, що швидко зможе досягнути своїх цілей (комбінований удар повітряного десанту і наземних сил мав паралізувати Київ), щоб Захід не встиг відреагувати і відповідна допомога не зіграла критичної ролі”, – констатував військовий експерт Микола Бєлєсков.
Але сталося інакше.
“Після 24 лютого допомогу надали на суму в 3,8 млрд доларів. Тобто по об’ємах все ближче наближаємося до показника всього бюджету ЗСУ у 2021 році, який був у районі близько 4,5 млрд доларів”, – прокоментував експерт.
За його словами, США України надали майже третину всіх засобів проти броні, які ми отримали від іноземних партнерів. А бронежилети й шоломи від американців достатні для захисту близько 18 бригад ЗСУ.
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