Home / Війна / США розробили для України дрон-камікадзе Phoenix Ghost

США розробили для України дрон-камікадзе Phoenix Ghost

22/04/2022 09:23

Військово-повітряні сили США розробили систему безпілотних літальних апаратів спеціально для України.

Про це в четвер, 21 квітня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.

Зазначається, що ВПС США розробили нову систему безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost для задоволення потреб України.

121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який оголосив президент Джо Байден.

“Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги”, – сказав журналістам Кірбі.

“Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade – аналогічні можливості, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost”,- додав Кірбі.

Він також вказав, що нова система вимагатиме певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА, і що міністерство оборони США “проробляє” ці вимоги з українськими військовими.

Як інформувала “Новинарня“, раніше Штати передавали Україні Switchblade (укр. “Викидний ніж”) — це невеликий тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс розробки американської компанії AeroVironment, призначений для ураження противника методом самознищення.
Може бути класифікований як “літак-снаряд” чи “дрон-камікадзе”, або ж “баражуючий боєприпас”.

Новий пакет військової допомоги США на $800 млн включає 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів, 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць; понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost; польове обладнання та запасні частини.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 58 – 22.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 211
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Пасхальне послання Предстоятеля ПЦУ: “…А для окупантів Христове воскресіння є нагадуванням про справедливу відплату”

Пасхальне послання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України Дорогі брати і сестри! Христос воскрес! Які, здавалося б, прості...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse