США розробили для України дрон-камікадзе Phoenix Ghost

Phoenix Ghost

Військово-повітряні сили США розробили систему безпілотних літальних апаратів спеціально для України.

Про це в четвер, 21 квітня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.

Зазначається, що ВПС США розробили нову систему безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost для задоволення потреб України.

121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який оголосив президент Джо Байден.

“Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги”, – сказав журналістам Кірбі.

“Він забезпечує можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade – аналогічні можливості, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost”,- додав Кірбі.

Він також вказав, що нова система вимагатиме певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА, і що міністерство оборони США “проробляє” ці вимоги з українськими військовими.

Як інформувала “Новинарня“, раніше Штати передавали Україні Switchblade (укр. “Викидний ніж”) — це невеликий тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс розробки американської компанії AeroVironment, призначений для ураження противника методом самознищення.

Може бути класифікований як “літак-снаряд” чи “дрон-камікадзе”, або ж “баражуючий боєприпас”.

Новий пакет військової допомоги США на $800 млн включає 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів, 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць; понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost; польове обладнання та запасні частини.

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