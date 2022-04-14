Дрони-камікадзе Switchblade вже в Україні, – Пентагон

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Сполучені Штати Америки доставили в Україну “значну кількість” дронів-камікадзе Switchblade.

Про це 12 квітня повідомила пресслужба міністерства оборони США.

Речник міністерства оборони США Джон Кірбі нагадав, що раніше Пентагон інформував про пакет військової допомоги Києву, що містить сотню дронів-камікадзе Switchblade.

Зараз представник відомства вказав, що “значна кількість цих Switchblade зараз уже в Україні”.

Зазначається, що доставку пакету військової допомоги Києву на суму 800 мільйонів доларів майже завершено.

У Пентагоні також не виключають додаткових постачань дронів Switchblade Україні в майбутньому.

Раніше американські ЗМІ писали, що йдеться про Switchblade 600, які поставлять в Україну в рамках допомоги. Навчання українських військових використанню цих дронів відбувалося у Сполучених Штатах.

Довідково

Switchblade – продукт американської компанії AeroVironment. За відкритими даними існують дві версії розумного боєприпасу: Switchblade 300 та Switchblade 600.

Switchblade 600:

Дальність дії – 40 км

Тривалість польоту – 40 хв

Вага – 54,4 кг

Висота польоту – 150-4500 м

Крейсерська швидкість – 110 км/год

Максимальна швидкість – 185 км/год

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