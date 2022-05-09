ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 75 – 09.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Вночі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав евакуацію більш як 170 цивільних осіб з оточеного Маріуполя, зокрема із заводу “Азовсталь”.

Як сказано в заяві Генсека, поширеній увечері 8 травня, ця група евакуйованих благополучно прибула до Запоріжжя “в рамках операції з безпечного вивезення людей, успішно проведеної Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним комітетом Червоного Хреста”.

За його словами, загалом за участю ООН з “Азовсталі” та інших районів Маріуполя евакуйовано понад 600 осіб.

Вночі

Після зустрічей у Києві прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн доларів США) та анонсував нові санкції проти РФ.

На сайті прем’єра Канади вказано, що новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, стрілецьку зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн доларів.

Прем’єр-міністр також заявив намір

Він заанонсував, що Канада введе нові санкції проти 21 особи з Росії, у тому числі олігархів, наближених до путінського режиму та ін.

Північ

За добу 8 травня ЗС України вразили десять повітряних цілей російських окупантів, повідомляє Командування Повітряних сил.

Серед цілей, які збила протиповітряна оборона ПС – п’ять безпілотних літальних апаратів (чотири “Орлан-10” й один “Форпост”) та три крилаті ракети.

Ще два БПЛА “Орлан-10” знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

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Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 71 ОБОРОНИ, 05.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 72 ОБОРОНИ, 06.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 73 ОБОРОНИ, 07.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 74 ОБОРОНИ, 08.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.