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У мережі показали, як виглядає цвинтар в окупованому Виноградному під Маріуполем

09/05/2022 13:42

У мережі з’явилося відео масових поховань біля окупованого села Виноградне під Маріуполем.

Відео опублікував радник міського голови Петро Андрющенко.

Зафіксовано кілька десятків свіжих поховань. Поруч чекають на свою чергу ще трупи людей, упаковані в чорні мішки.

“Справжній символ дня перемоги росії”, – прокоментував Андрющенко.

Раніше про братську могилу поблизу Маріуполя – поруч із кладовищем окупованого села Виноградне повідомили журналісти програми “Схеми”.

Згідно з супутниковими знімками, викопані траншеї на території кладовища окупованого села з’явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок ще немає. На фото Maxar за 29 березня вже помітні траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

У коментарі “Схемам” влада Маріуполя розповіла, що отримала повідомлення від жителів про ще одне ймовірне місце масового поховання у цьому селі – загиблих внаслідок регулярних обстрілів російською армією.

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