Росіяни вдарили по Одесі з Криму з ракетного комплексу “Бастіон”

Російські війська 9 травня вдарили по Одесі з тимчасово окупованого Криму чотирма крилатими ракетами типу “Онікс”.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомляє у телеграмі пресслужба Одеської міськради з посиланням на оперативне командування “Південь”.

“По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу “Онікс” з ракетного комплексу “Бастіон”, дислокованого на території тимчасово окупованого Криму”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує нищити об’єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення.

Наразі дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону.

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