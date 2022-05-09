Росіяни вдарили по Одесі з Криму з ракетного комплексу “Бастіон”

Про це в понеділок, 9 травня, повідомляє у телеграмі пресслужба Одеської міськради з посиланням на оперативне командування “Південь”.
“По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу “Онікс” з ракетного комплексу “Бастіон”, дислокованого на території тимчасово окупованого Криму”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог продовжує нищити об’єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення.
Наразі дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону.
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