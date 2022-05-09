За добу ЗСУ збили десять повітряних цілей ворога

БПЛА "Орлан-10", збитий 128 огшбр ЗСУ

За добу 8 травня ЗС України вразили десять повітряних цілей російських окупантів.

Про це в ніч на понеділок повідомив пресцентр Командування Повітряних сил.

Серед цілей, які збила протиповітряна оборона ПС – п’ять безпілотних літальних апаратів (чотири “Орлан-10” й один “Форпост”) та три крилаті ракети.

Ще два БПЛА “Орлан-10” знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

“Ударна авіація Повітряних сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках”, – сказано також у повіомленні.

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