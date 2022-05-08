За тиждень ОСи на Донбасі відбили понад 70 атак ворога, знищили понад 280 одиниць техніки

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Загалом за тиждень, що минув, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС увечері в неділю, 8 травня.

Зазначається, що ОСи на Донбасі знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них сім РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, п’ять спеціальних броньованих автомобілів, чотири одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник).

Також підрозділами ППО збито два літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

Упродовж доби 8 травня військовослужбовці ООС успішно відбили шість атак ворога та завдали втрат російським окупантам.

“Зокрема українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”, – зазначено в повідомленні.

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