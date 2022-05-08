За перший тиждень травня “Байрактари” уразили, ймовірно, 5 російських катерів “Раптор”, – ЗМІ

Російський катер проєкту "Раптор"

Кількість швидкісних патрульних катерів проєкту 03160 “Раптор”, які Чорноморський флот Росії втратив у перший тиждень травня внаслідок ударів ЗСУ з неба, може сягати п’яти одиниць.

До такого висновку доходить сайт “Мілітарний”, аналізуючи відео, були поширені військовими 2-8 травня.

У першому відеоролику, який 2 травня опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, показано влучання “Байрактара” у два “раптори”.

Перший катер був знищений о 4 годині 38 хвилин прильотом високоточного боєприпаса в лівий бік носової частини катеру. При тому сам катер був із вимкнутими двигунами і не рухався.

Другий катер із ролика Залужного отримав влучання (траєкторію прильоту боєприпаса не вдалося виявити) о 4 годині 51 хвилині. При цьому катер перебував у русі і здійснював маневр з повороту ліворуч.

8 травня пресслужба ВМС України опублікувала ролик, у якому показано знищення трьох ворожих катерів.

На відео ВМСУ відсутні дані про дату та час зйомок.

Але порівняння кадрів трьох влучань із нового ролика дають підстави припускати, що військові моряки продемонстрували влучання, які не були показані раніше.

Перший катер з нового відео отримав приліт у лівий борт і при тому був у русі прямо.

Другий катер із відео ВМСУ отримав влучання в правий борт і при тому теж був у русі.

Третє влучання, яке показали ВМСУ, було в нерухомий катер, але, на відміну від відео Залужного, тут ракета влучила в лівий борт.

“Таким чином, можна припустити, що всі п’ять епізодів – це різні влучання у різні катери“, – пише “Мілітарний”.

За наявними даними, загалом Росія побудувала 17 одиниць таких катерів. Із них на Чорноморському флоті служило сім одиниць, а ще один “Раптор” був на Каспійській флотилії.

Нагадаємо, в березні бійці “Азова” влучили з ПТРК в один із “рапторів” біля Маріуполя.

Тож у флоту РФ може лишатися на Чорному морі лише один справний катер та можливість перекинути ще один з Каспію.

“Втім, достеменно невідомо наскільки серйозні пошкодження були завдані кожному із підбитих катерів, чи затонули вони і якою є доля екіпажу. Не виключено, що РФ може спробувати відновити катери. Але для цього необхідно буде здійснити пошуково-рятувальну операцію в районі, який перебуває під загрозою нових ударів українських Bayraktar TB2”, – пише видання.

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