За добу +400 вбитих ворогів, – статистика Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 11-ту годину 8 травня.

За добу підтверджено знищення 400 (!) військовослужбовців противника, 8 танків, 28 бронемашин, катер, вертоліт тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 травня склали:

особового складу – ліквідовано близько 25500 (+400),

танків ‒ 1130 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28),

артилерійських систем – 509,

РСЗВ – 179 (+7),

засобів ППО – 86 (+2),

літаків – 199,

гелікоптерів – 156 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27),

кораблів /катерів – 12 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19),

спеціальної техніки – 39 (+1),

крилатих ракет – 92 (+2).

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 7 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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