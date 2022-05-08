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За добу +400 вбитих ворогів, – статистика Генштабу ЗСУ

08/05/2022 12:37

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 11-ту годину 8 травня.

За добу підтверджено знищення 400 (!) військовослужбовців противника, 8 танків, 28 бронемашин, катер, вертоліт тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 травня склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 25500 (+400),
  • танків ‒ 1130 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28),
  • артилерійських систем – 509,
  • РСЗВ – 179 (+7),
  • засобів ППО – 86 (+2),
  • літаків – 199,
  • гелікоптерів – 156 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27),
  • кораблів /катерів – 12 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19),
  • спеціальної техніки – 39 (+1),
  • крилатих ракет – 92 (+2).

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 7 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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