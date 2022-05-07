Ще 200 “двохсотих”: Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину 7 травня.

За добу підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 12 танків, 27 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 травня склали:

особового складу – ліквідовано близько 25 100 (+200) осіб;

танків – 1 122 (+12) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2 713 (+27) од.,

артилерійських систем – 509 (+7) од,

РСЗВ – 172 (+1) од,

засобів ППО – 84 (+1) од.,

літаків – 199 од.,

гелікоптерів – 155 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 934 (+8) од.,

кораблів /катерів – 11 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17) од.,

спеціальної техніки – 38 од.,

крилатих ракет – 90 (+1) од.

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 6 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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