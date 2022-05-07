Ще 200 “двохсотих”: Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину 7 травня.
За добу підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 12 танків, 27 бронемашин тощо.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 травня склали:
(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 6 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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