Воїни ООС на Донбасі збили ударний гелікоптер росіян Мі-28Н та знищили ще пів сотні машин

Виплати членам сімей загиблих воїнів підвищили в середньому на 1,5 тис. грн.

Виплати для членів сімей загиблих військовослужбовців підвищено в середньому на 1,5 тисячі гривень. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, ці виплати було перераховано у...