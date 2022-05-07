Воїни ООС на Донбасі збили ударний гелікоптер росіян Мі-28Н та знищили ще пів сотні машин

Упродовж доби 7 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донбасі успішно відбили 9 атак ворога та завдали значних втрат російським окупантам.
Про це ввечері в суботу, 7 травня, повідомив пресцентр ООС.
За цими даними, українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, 1 одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н (“Ночной охотник”) та 6 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.
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