День перемоги: американські гаубиці М777 калібру 155-мм вже почати бити росіян на Донбасі. ВІДЕО

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Американські гаубиці М777 калібру 155-мм уже передані в бойові підрозділи ЗС України та знищують російських окупантів на Сході.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомляє сайт “Цензор”.

Видання поширило відеозапис “одного з перших пострілів” з американської гармати, який опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Юрій Бутусов.

Зброя переваги

Під час перебування в Києві 24 квітня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські гаубиці калібру 155 мм M777 уже перебувають в Україні.

Станом на той час було відомо про поставку 18 гармат, а також те, що підготовка перших 50 українських артилеристів для стрільби з цих гаубиць уже завершена. Починався 6-денний навчальний курс для наступних 50 гармашів, а навчені мали передати свої знання іншим українським артилеристам.

За даними Пентагону на 9 травня, США поставили Україні вже “більше 85” із 90 гаубиць, передбачених на цей час керівництвом США в рамках військової допомоги, а також понад 110 тисяч (із 184 тисяч) снарядів до них.

За інформацією від 27 квітня, Міністерство оборони Австралії також надіслало Україні шість буксируваних гаубиць калібру 155 мм та відповідні боєприпаси до цих артилерійських систем.

Характеристики

M777 – британська польова причіпна гаубиця калібру 155 мм. Виробляється компанією BAE Systems.

Її маса становить 4218 кг, і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу.

Розрахунок гаубиці зменшено до п’яти осіб.

Гаубиця M777 має цифрову систему управління вогнем, аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Система управління вогнем може визначати місце знаходження гаубиці та обчислювати параметри гармати для швидкого наведення на ціль.

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².

Головна перевага таких гаубиць над радянськими/російськими аналогами – саме далекобійність.

Максимальна далекобійність звичайними снарядами – 24,7 км.

Найдовший зареєстрований постріл з M777 стався в червні 2012 року в провінції Гелманд в Афганістані, снарядом M982 Excalibur на відстань 36 км.

Надання Україні такої делекобійної артилерії може мати вирішальне значення для розв’язання нинішнього протистояння на Донбасі, заявляв редактор видання Defense Express Сергій Згурець, адже ці системи мають дальність більшу, ніж рашистські “Мста-С” або “Мста-Б”.

“Якщо рашистська артилерія б’є на 24,7 км, і це спеціальним снарядом, то звичайний постріл із гаубиці М777 чи PzH 2000 вже базово звичайним снарядом летить на 30 км. Якщо ж буде використано снаряд, який спеціально призначений для контрбатарейної боротьби, то ми вже отримаємо дальність пострілу 36 км”, – казав експерт.

“Якщо ми винищуємо артилерію у контрбатарейній боротьбі, то тоді можна говорити про досягнення вагомої переваги для будь-яких дій, в тому числі й контрнаступу, і звільнення міст, територій України вже на гарному темпі”, – наголошував Згурець.

Як відомо, станом на зараз ішлося про поставку 90 одиниць М777 зі США, а також близько десятка від Канади та Австралії.

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