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Австралія передала Україні гаубиці M777 та боєприпаси до них

27/04/2022 17:07

Міністерство оборони Австралії надіслало Україні шість буксованих гаубиць калібру 155 мм та відповідні боєприпаси до цих артилерійських систем. 

Про це у середу, 27 квітня, повідомляє видання Defense Brief.

Вказано, що напередодні на авіабазі Королівських ВПС Австралії гаубиці були завантажені на військово-транспортний літак C-17A Globemaster III та відправлені.

“Уряд країни й надалі шукатиме можливості для надання подальшої оперативної військової допомоги там, де він зможе оперативно надати необхідні можливості Збройним Силам України”, – заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Австралія відправляє гаубиці в Україну після того, як раніше передала Україні 20 захищених машин Bushmaster та протитанкове озброєння й боєприпаси.

Також було передано інше військове спорядження, пайки, медичне забезпечення та фінансові внески до цільового фонду НАТО для України, що є також частиною допомоги Австралії, яка зараз становить 225 мільйонів австралійських доларів.

Довідково:
М777 – це гаубиця 155-мм калібру з ручним заряджанням та скорострільністю до п’яти пострілів за хвилину.
Залежно від типу використовуваного снаряда, гаубиця має дальність стрільби від 24 до 30 кілометрів.

 

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