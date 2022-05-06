У міноборони ФРН підтвердили поставку семи гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Україні

Німеччина погодилася поставити Україні семи самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitzen 2000.
Це в четвер, 5 травня, під час візиту до Словаччини підтвердила міністерка оборони Крістін Ламбрехт, повідомляє Die Welt.
Гаубиці повинні бути поставлені з поточного ремонту. Німеччина також навчатиме українських військових використовувати ці системи озброєння.
Panzerhaubitzen 2000 – це важкі артилерійські установки, здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів. Бундесвер описує Panzerhaubitze 2000 як одну з найсучасніших артилерійських систем у світі. Їхня сила полягає в точності та великій дистанції бою.
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