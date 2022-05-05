Німеччина виділяє Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, – Шольц

Німеччина ухвалила рішення виділити Україні ще 125 млн євро на гуманітарну допомогу.
Про це 5 травня повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц.
“Ми постійно та суттєво підтримуємо Україну. Сьогодні Німеччина виділяє ще 125 млн євро гуманітарної допомоги”, – заявив він.
Wir unterstützen die Ukraine kontinuierlich und substanziell. Deutschland stellt heute weitere 125 Millionen Euro für humanitäre Hilfe für die #Ukraine bereit. https://t.co/8AXGT5NxNg
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 5, 2022
На третій день повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від ФРН понад 20 тонн гуманітарної допомоги.
У березні німецький Мінфін виділив Україні 38,5 млн євро на уникнення гуманітарної катастрофи.
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