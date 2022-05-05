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Німеччина виділяє Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, – Шольц

05/05/2022 18:22

Німеччина ухвалила рішення виділити Україні ще 125 млн євро на гуманітарну допомогу.

Про це 5 травня повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц.

“Ми постійно та суттєво підтримуємо Україну. Сьогодні Німеччина виділяє ще 125 млн євро гуманітарної допомоги”, – заявив він.

На третій день повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від ФРН понад 20 тонн гуманітарної допомоги.

У березні німецький Мінфін виділив Україні 38,5 млн євро на уникнення гуманітарної катастрофи.

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