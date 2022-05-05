Німеччина виділяє Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, – Шольц

Олаф Шольц

Німеччина ухвалила рішення виділити Україні ще 125 млн євро на гуманітарну допомогу. Про це 5 травня повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц. “Ми постійно та суттєво підтримуємо Україну. Сьогодні Німеччина виділяє ще 125 млн євро гуманітарної допомоги”, – заявив він. Wir unterstützen die Ukraine kontinuierlich und substanziell. Deutschland stellt heute weitere 125 Millionen Euro für humanitäre Hilfe für die #Ukraine bereit. https://t.co/8AXGT5NxNg — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 5, 2022 На третій день повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від ФРН понад 20 тонн гуманітарної допомоги. У березні німецький Мінфін виділив Україні 38,5 млн євро на уникнення гуманітарної катастрофи. Читайте також:

Німеччина схвалила надання Україні важкого озброєння



Редактор: Людмила Кліщук